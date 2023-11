ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. William Viali.

Il Club saluta e ringrazia il tecnico per l’impegno e la dedizione profusi in questi mesi per la causa bianconera

.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.