Per l’attaccante bianconero trauma distorsivo al gomito con piccola frattura composta del capitello radiale

ASCOLI PICENO – Il nuovo mister è a lavoro per preparare al meglio la squadra considerando anche la sosta nazionali, mister Castori avrà tempo per far passare i nuovi concetti.

Nel corso dell’allenamento di ieri pomeriggio, a seguito di una caduta a terra, Nestorovski ha riportato una lussazione al gomito sinistro. Al calciatore, sottoposto a TAC di controllo, è stato riscontrato un trauma distorsivo al gomito con piccola frattura composta del capitello radiale.

Oggi la squadra sosterrà un allenamento, alle ore 14:30, al Picchio Village a porte aperte; doppie sedute quotidiane giovedì e venerdì.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’interruzione del rapporto lavorativo con Hector Ortega, allenatore dell’Under 17. Al tecnico, che lascia la panchina per ragioni personali, i migliori auguri da parte del Club bianconero.

La conduzione tecnica della selezione Under 17 è affidata a Luigi Giorgi, fino ad oggi vice allenatore di Mister Ledesma alla Primavera.

