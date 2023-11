ASCOLI PICENO – L’AST ha ricevuto dalla Fainplast srl, realtà solida nel territorio piceno, in collaborazione con la Croce Verde di Ascoli, un’altra importante donazione destinata alla UOC di Malattie Metaboliche e Diabetologia.

Trattasi di un innovativo apparecchio (che solo centri di eccellenza a livello nazionale hanno in dotazione) per la cura delle ulcere diabetiche e vascolari degli arti inferiori, è una strumentazione ad ultrasuoni che permette la detersione profonda e la pulizia delle ulcere, semplice nell’utilizzo e indolore.

All’interno della UOC di Malattie Metaboliche e Diabetologia esiste infatti ad Ascoli Piceno, da numerosi anni, un ambulatorio specializzato per la cura delle ulcere degli arti inferiori, che negli ultimi anni opera in sinergia con la UOSD di Medicina Vascolare diretta dalla Dott.ssa Virginia Boni dedicandosi anche alla cura delle ulcere non diabetiche.

L’ ambulatorio accoglie pazienti provenienti da tutta la provincia di Ascoli, Abruzzo, Marche e provincia di Rieti, con un afflusso in costante aumento: nell’ultimo anno sono stati seguiti 395 pazienti ed effettuate 4100 prestazioni, permettendo di ridurre a zero le amputazioni maggiori nelle persone seguite.

“Il piede diabetico è una delle complicanze più temibili del diabete, in quanto può portare ad amputazione degli arti inferiori. È una fonte di grandi sofferenze e costi finanziari per il paziente e rappresenta anche un notevole onere per la famiglia del paziente, gli operatori sanitari, le strutture e la società in generale – afferma la dottoressa Rosa Anna Rabini, direttore della UOC Malattie Metaboliche e Diabetologia – viene stimato che il rischio di presentare un’ulcera al piede nel corso della vita di una persona con diabete vari dal 15 al 25%.

E’ quindi fondamentale disporre di un percorso strutturato e specialistico per portare rapidamente le ulcere a guarigione. L’apparecchio donato potrà snellire i tempi di guarigione, ridurre la necessità di medicazioni avanzate e di interventi chirurgici di revisione”

“La direzione dell’AST ringrazia la ditta Fainplast, che ancora una volta ha rivolto attenzione al mondo sanitario – dichiara la dr.ssa Nicoletta Natalini – questi gesti di solidarietà avvicinano i cittadini alla pubblica amministrazione, grazie ad uno stretto connubio tra pubblico e privato, questa volta in collaborazione con il mondo del volontariato, in particolare con la Croce Verde, associazione sempre in prima linea nel favorire iniziative volte al miglioramento della qualità della vita”.

Il Presidente della Croce Verde, Ramazzotti, afferma che l’Associazione, che ha l’onore di presiedere, è sempre attenta alle esigenze del territorio e si adopera quotidianamente nel fornire servizi di trasporto e di formazione alla popolazione ma supporta e si affianca, molto volentieri, a chi si adopera in iniziative finalizzate al Bene Comune.

[email protected]

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.