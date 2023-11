ASCOLI PICENO – Ha preso il via in questi giorni la campagna Orange the World promossa dal Soroptimist club di Ascoli Piceno, nel mese in cui si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In queste settimane, il club ascolano, presieduto da Romina Pica, si mobilita con iniziative ed azioni di sensibilizzazione di vario genere in raccordo con tutti gli altri club d’Italia.

“Per la prima delle iniziative proposte – spiega la Presidente – abbiamo coinvolto le farmacie del territorio, invitandole ad aderire alla campagna, attraverso la stampa e distribuzione dei sacchetti antiviolenza. Sulle buste usate dalle farmacie per la vendita dei loro prodotti, abbiamo chiesto di stampare il messaggio antiviolenza della campagna Soroptimist “NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA – CHIAMA IL 1522”.

“Abbiamo realizzato questo progetto – aggiunge Romina Pica – in collaborazione con Federfarma Ascoli, per cui ringrazio la presidente dott.ssa Patrizia Righetti, e con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo guidato dal dott. Ido Benigni.

Le farmacie del gruppo Fortuna, tre ad Ascoli, oltre alla Parafarmacia del centro commerciale Al Battente, sono le prime ad aver stampato le buste grazie alla dott.ssa Michela Fortuna, socia Soroptimist, che si è subito attivata distribuendo i sacchetti in tutti i suoi punti vendita”.

Sempre ad Ascoli le buste antiviolenza saranno in distribuzione anche presso la farmacia Righetti di via Bonaccorsi, nelle quattro le farmacie comunali (presso il centro commerciale Al Battente, via Erasmo Mari, presso Ospedale Civile Mazzoni e in loc. Brecciarolo), e poi nelle farmacie di Villa Pigna (Salvi) e di Carassai.

A San Benedetto, hanno aderito la farmacia Angelini (lungomare nord) e la farmacia Olivieri (centro commerciale La Fontana). A Grottammare, la farmacia Rivosecchi. L’iniziativa si estende anche oltre i confini marchigiani, con l’adesione della farmacia Ielo di Giulianova di cui è titolare un’altra farmacista soroptimista, la dott.ssa Fiammetta Ielo.

“Quello che ci sta più a cuore – aggiunge la presidente – è far capire alle donne che è importante riconoscere i segnali della violenza, captare i campanelli di allarme, per poi denunciare, prima che sia troppo tardi.” Nel giorno in cui giunge la notizia dell’ennesimo femminicidio, quello di GIULIA, la studentessa di 22 anni uccisa in Veneto, il pensiero va a tutte le donne che sono rimaste in silenzio e che oggi non sono più con noi.

Nei prossimi giorni ci sono anche altre attività in programma. Con l’iniziativa “ACCENDIAMO LA CITTA’ CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE” il Soroptimist colorerà di arancione diversi siti e monumenti dal 24 novembre al 10 dicembre.

A San Benedetto, dal 24 novembre saranno illuminati il Monumento al Pescatore ed il teatro Concordia, mentre ad Ascoli, dal 25 novembre, la sede della Questura, la torre del Palazzo dei Capitani e la Loggia dei Mercanti, in Piazza del Popolo.

Saranno colorate di arancione anche le due caserme dei Carabinieri di Ascoli e San Benedetto, dove il Soroptimist club di Ascoli Piceno ha attivato due aule di ascolto protetto per le donne vittime di violenza, nell’ambito del progetto “Una Stanza tutta per sé”. Tutte le iniziative sono realizzate in collaborazione con il Comando provinciale dei Carabinieri di Ascoli, la Polizia di Stato, i Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Dalla fine della prossima settimana il messaggio antiviolenza della campagna Orange The world sarà inoltre stampato sul retro di un AUTOBUS extraurbano della linea START che percorrerà giornalmente la tratta Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto per un mese.

“Per questa iniziativa – conclude la Presidente Romina Pica – che ci consentirà di veicolare lo slogan, oltre che ad Ascoli e San Benedetto, anche lungo tutto l’itinerario di percorrenza dell’autobus, ci tengo a ringraziare le aziende FROMAL SRL di Mariano Morosini e PHIROS srl di Traiano Campanelli che ci hanno consentito di sostenere la spesa.

