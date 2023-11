Sabato 25 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sarà ricordata nei pressi dell’abitazione in cui viveva prima di essere uccisa dal marito il 18 aprile 2011

FOLIGNANO (AP) – Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sarà ricordata Melania Rea, a due passi dall’abitazione in cui viveva prima di essere brutalmente uccisa dal marito Salvatore Parolisi, il 18 aprile 2011.

La cerimonia si terrà a partire dalle ore 16 in viale Firenze, presso la Casetta dell’acqua. Parteciperanno anche i familiari Rea e Michele, fratello di Melania. Presenti rappresentanti della scuola, della cultura e della società civile.

Durante l’evento sarà inaugurata una panchina rossa, simbolo di un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Oltre a Melania Rea verrà ricordata Giulia Cecchettin insieme a tutte le donne vittime di femminicidio. In caso di maltempo la cerimonia si terrà nell’aula consiliare in viale Genova.

«Sono trascorsi più di dieci anni dalla scomparsa di Melania e abbiamo pensato di renderle omaggio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne – afferma il sindaco di Folignano, Matteo Terrani -. Purtroppo i terribili fatti di cronaca degli ultimi giorni ci inducono a tenere sempre accesi i riflettori sul tema del femminicidio e a impegnare le istituzioni a ogni livello per svolgere azioni volte a debellarne la piaga».

