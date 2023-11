Un brano che parla di un periodo buio, fatto di emozioni e sentimenti in confusione, che Piccioni sceglie di esprimere in chiave dinamica

ASCOLI PICENO – Marcle, pseudonimo di Marco Piccioni, artista ascolano classe ’99, esce venerdì 24 novembre con il suo nuovo inedito “Vorrei sapere”, pubblicato sotto l’etichetta discografica Needa. Il brano arriva dopo tre singoli, “Aragona”, “Gioco” e “Miracolo a Milano” e anticipa un album in uscita nel 2024.

Un brano che parla di un periodo buio, fatto di emozioni e sentimenti in confusione, che Piccioni sceglie di esprimere in chiave dinamica. In “Vorrei sapere”, alla sonorità ormai consolidata dell’artista si aggiunge infatti un’esplosione di batterie e sintetizzatori, che regala al pezzo un sound molto energico e dai riferimenti hyperpop.

La genesi del pezzo appartiene ad un team di eccellenze artistiche tutto ascolano. Producer del brano è infatti Simone Marcucci, in arte Fin, con cui Marco Piccioni collabora professionalmente da tempo. “Vorrei sapere” nasce nell’inverno di un anno fa in una stanza a Milano proprio durante un pomeriggio di lavoro tra i due artisti. “Abbiamo lavorato insieme per molto tempo e questa canzone rappresenta molto per noi”, le parole di Marcle che solidificano il sodalizio con il producer.

Il mix del brano è stato curato da Amedeo Canala, producer e mix engineer, mentre il master da Alex Bartok, ingegnere del suono. L’artwork che presenta il brano è un lavoro di Alessio Panichi, fotografo e artista già noto per le sue collaborazioni con Dardust e il mondo della musica. Riguardo queste collaborazioni Marcle dice: “sono contento di essere circondato da persone così forti e di averli come amici. Il loro lavoro è un contributo importante al mio progetto artistico in termini di valore e profondità”.

Da oggi sarà possibile ascoltare “Vorrei sapere” il nuovo brano di Marcle su Spotify, Amazon Music e tutti i digital stores.

Marcle – Vorrei sapere

