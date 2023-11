I ragazzi hanno avuto il tempo di pensare e rielaborare la tematica per poi realizzare delle opere artistiche, come manifesti, spot e post

SPINETOLI – Saranno i lavori dei ragazzi i protagonisti della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sabato 25 novembre, in Piazza Kennedy, alle ore 10, saranno premiati i vincitori del contest sulle opere artistiche, sul tema, realizzate dagli alunni della Scuola Media Giovanni XXIII di Pagliare del Tronto.

Le operatrici di On The Road – la cooperativa che gestisce lo sportello antiviolenza di Spinetoli – hanno incontrato gli alunni della scuola media, nelle scorse settimane, per parlare dell’argomento. I ragazzi hanno avuto il tempo di pensare e rielaborare la tematica per poi realizzare delle opere artistiche, come manifesti, spot e post.

“Se lo scorso anno abbiamo inaugurato la panchina rossa, sempre in Piazza Kennedy – commenta l’Assessore Germana Gagliardi – quest’anno, anche alla luce degli ultimi avvenimenti e della triste vicenda di Giulia Cecchettin abbiamo voluto coinvolgere la scuola e rendere i ragazzi protagonisti nella celebrazione di questa giornata. Abbiamo lanciato un contest sul tema insieme all’Unione dei Comuni della Vallata e all’Ic. La scuola gioca un ruolo cruciale in materia di sensibilizzazione e prevenzione della violenza sulle donne e di genere. A noi il dovere di porre in campo tutti gli strumenti possibili perché ciò avvenga”.

