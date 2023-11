Il match con la Reggiana, valido per la 14^ giornata di serie B è in programma sabato 25 novembre alle 14 al “Mapei Stadium. Non disponibili i lungodegenti Bogdan, Kraja, Nestorovski, Tavcar e lo squalificato Caligara

ASCOLI PICENO – Le parole di Mister Castori, prima della partenza per Reggio Emilia per il match con la Reggiana, valido per la 14^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani al “Mapei Stadium – Città del Tricolore”, alle ore 14. Rientra, dopo due turni di stop per squalifica, il portiere Emiliano Viviano.

“Si è lavorato bene, a prescindere dalle situazioni contingenti dei tre nazionali, che si sono aggregati negli ultimi giorni, e di qualche acciaccato. C’è entusiasmo, c’è lo spirito giusto, oltre che fiducia e convinzione di poter fare bene. L’Ascoli Calcio deve fare risultato, c’è voglia di tirarsi fuori da questa situazione di classifica; in questi giorni ho visto grande impegno da parte di tutti e massima disponibilità. Sono pochi due allenamenti per fare una valutazione precisa dei tre nazionali perché non hanno seguito il lavoro tattico degli ultimi 15 giorni e hanno svolto solo due allenamenti”.

Sulla Reggiana: “L’ho vista 3-4 volte, è una squadra forte, con un organico di alto livello, ha tanta qualità, ho avuto Gondo, che sta facendo molto bene, Pettinari, Fiamozzi e poi ce ne sono altri altrettanto di valore. Per noi sarà un test probante, ma dovremo essere concentrati su quello che dobbiamo fare noi, dobbiamo crearci un’identità di gioco precisa e una forte personalità”.

Sui tifosi, che saranno presenti in gran numero al “Mapei”:“Dobbiamo essere noi bravi ad accattivarci le simpatie della gente, non avevo dubbi sull’affetto dei nostri tifosi, è una responsabilità maggiore per noi, vogliamo gratificare la gente che fa sacrifici per venirci a vedere”.

Sono 22 i bianconeri convocati da Mister Castori

PORTIERI: 1 Barosi, 12 Bolletta, 2 Viviano DIFENSORI: 17 Adjapong, 40 Bayeye, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 54 Falasco, 3 Haveri, 14 Quaranta, 96 Rossi CENTROCAMPISTI: 18 Di Tacchio, 23 Falzerano, 8 Giovane, 5 Gnahoré, 73 Masini, 20 Milanese ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 28 Manzari, 90 Mendes, 7 Millico, 99 Rodriguez

Indisponibili: Bogdan, Kraja, Nestorovski, Tavcar Diffidati: Nestorovski Squalificati: Caligara

IL consueto intervento settimanale durante il TGsport 7 Gold Emilia Romagna Emilia Romagna di Chiara Poli dal minuto 4:45

Da venerdì 24 novembre, a domenica 26 allo stadio Del Duca (ingresso tribuna ovest) ci sarà una tre giorni di maxi sconti su gadget e abbigliamento a partire da 5,00 €. Dalle ore 10:00 alle 20:00 (no stop) sarà possibile usufruire delle imperdibili offerte con la possibilità di acquistare i regali natalizi a prezzi convenienti. La via d’accesso allo stadio è l’ingresso Curva Nord con possibilità di parcheggio interno. Si ricorda che gli sconti BLACK FRIDAY saranno attivi esclusivamente al temporary store dello stadio Del Duca (ingresso tribuna ovest) e non allo store di via Cairoli.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.