ASCOLI PICENO – È con grande entusiasmo che oggi presentiamo il progetto Asculum 360, un’emozionante esperienza di realtà virtuale che permette di esplorare l’ambiente di Acquasanta Terme e Ascoli Piceno nel periodo romano in modo completamente immersivo e interattivo.

Il progetto Asculum 360 è stato sviluppato grazie alla collaborazione di Alesi design S.R.L., XENTEK S.R.L., rinomata per le sue competenze nel campo delle riprese video, e Pandora, società specializzata in consulenza di marketing. Questa straordinaria partnership di talenti, coordinata dagli architetti Umberto Alesi e Marco Scoccia ci ha permesso di creare una ricostruzione virtuale dettagliata e affascinante di queste antiche località, che offre ai visitatori la possibilità di immergersi completamente nella storia romana.

Attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, Asculum 360 offre un’esperienza coinvolgente e realistica, permettendo ai visitatori di esplorare virtualmente le strade, le architetture e le attrazioni di Acquasanta Terme e Ascoli Piceno nel periodo romano. Grazie alla navigazione in 3D, i visitatori potranno muoversi liberamente all’interno di questo affascinante paesaggio storico, scoprendo le testimonianze del passato e immergendosi in un viaggio unico nel tempo.

Un elemento importante di Asculum 360 è la competenza di personale specializzato nel campo del 3D. Abbiamo assunto un team di professionisti altamente qualificati che hanno contribuito a creare una ricostruzione virtuale realistica e accurata. La nostra priorità è sempre stata quella di offrire ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente, e siamo orgogliosi del risultato raggiunto.

Inoltre, siamo grati alla Regione Marche per aver finanziato questo progetto, dimostrando un forte impegno nel preservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale della regione. Il supporto della Regione ha reso possibile la realizzazione di questo ambizioso progetto, permettendo a coloro che non possono visitare fisicamente Acquasanta Terme e Ascoli Piceno di immergersi completamente nella storia di questi luoghi.

Asculum 360 è pronto a stupire il pubblico con la sua esperienza di realtà virtuale senza precedenti. Invitiamo tutti gli appassionati di storia, gli studenti e i curiosi ad avventurarsi in questo affascinante viaggio nel tempo.

Per ulteriori informazioni e per prenotare la vostra esperienza di Asculum 360, visitate il nostro sito web all’indirizzo http://www.asculum360.com.

Ipotesi ricostruttiva parzialmente sperimentata nel 2014 nel progetto “Ap art up gioventù creativa” del comune di Ascoli Piceno, con la collaborazione di 4 giovani creativi del terriotorio che ebbero modo di sperimentare le tecnologie nel Laboratorio creativo con lo studio degli strumenti teorici e pratici per rappresentare, in Ambienti computerizzati (virtuali), porzioni del tessuto urbano declinato su diverse ambientazioni storico/culturali con l’utilizzo di software di modellazione 3D e render e ambientazione di realtà virtuale.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.