Inoltre, una novità del cartellone è che si potrà sostenere Offida, che concorre insieme ad altri comuni della Regione Marche, nel contest “Il miglior Albero di Natale”, lasciando un like sul sito dubbingmarche.it

OFFIDA – Ecco il cartellone natalizio del Borgo di Offida. L’8 dicembre, come consuetudine, si accenderanno le luminarie.

“Come ogni anno, cerchiamo di racchiudere una varietà di eventi e iniziative per tutti i

generi, gli interessi e le fasce di età – dichiara l’Assessore al Turismo Cristina

Capriotti – non mancheranno gli spettacoli al teatro Serpente Aureo e le iniziative per

i più piccoli. Confermati gli appuntamenti sportivi storici e la collaborazione con le tante associazioni e realtà presenti sul territorio”.

Il cartellone diviso per temi:

Spettacoli al Serpente Aureo: appuntamento con il Festival Serpente Aureo con “Killer” di Aldo Nicolaj e il Teatro Strada (8 dicembre); “Il ciclo delle stagioni, il ciclo della vita”, presentazione del libro di Marco Pietrzela alla Biblioteca Sportelli (9 dicembre); “Ma non farmi ridere”, proiezioni e talk di e con Massimo Macchini, Matteo Berdini e Riccardo Minnucci (15 dicembre); Sieber Xmas Show (17 dicembre); Swing Christmas, Riccardo Foresi & That’s amore (22 dicembre); Concerto di Natale (25 dicembre); Concerto di Saluto al Nuovo Anno (3 gennaio); Farfalla d’oro (5 gennaio); “Casa Anton” a cura del Gad’A (7 gennaio).

Bimbi: Laboratori tematici per bambini al Polo Museale (6-13-20 dicembre); Il Villaggio di Natale in Piazza del Popolo, dalle ore 16 (23 dicembre); Befane-Doni, dolci e…carbone! (6 gennaio).

Sport: 11° Passeggiata naturalistica di S. Stefano (26 dicembre); 15° Edizione

Marche International Volley cup (27-28-29 dicembre); 14° Torneo di Scacchi rapid under 18, Enoteca regionale (14 gennaio).

Cultura: Presentazione del libro di Pietro Frenquellucci (2 dicembre); “Opere d’arte devozionali”

tour organizzato dalla Us Acli (16 dicembre).

Intrattenimento: Tombola Intergenerazionale alla Chiesa di San Michele, a Cura di Fondazione Lavoro per la Persona (20-28 dicembre); Musiche natalizie per le vie cittadine dalle ore 17 (24 dicembre); Gran Capodanno 2023, Cenone di San Silvestro all’Enoteca regionale (31 dicembre).

Commercio: “Sette su 7, Offida vi aspetta” con le attività aderenti all’iniziativa che, anche quest’anno, rimarranno aperte tutti i giorni dall’8 al 24 dicembre.

Inoltre, una novità del cartellone è che si potrà sostenere Offida, che concorre insieme ad altri comuni della Regione Marche, nel contest “Il miglior Albero di Natale”, lasciando un like sul sito dubbingmarche.it.

“Il programma per le festività è ricco e coinvolgente, rivolto a grandi e piccini – aggiunge l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano – Grazie alla sinergia con la Proloco e le associazioni culturali di Offida tante le iniziative che si svolgeranno a partire dai primi giorni del mese di dicembre sino al 14 gennaio. Un Borgo in festa che coinvolge la cittadinanza e tutti coloro che verranno a Offida”.



“Un calendario per vivere al meglio le festività natalizie – conclude il Sindaco Luigi

Massa – E ricordo che l’8 dicembre, come da tradizione, accenderemo le luminarie e l’albero in Piazza che quest’anno sarà possibile votare. Offida vi aspetta

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.