APPIGNANO DEL TRONTO – Chiusa la tappa di Acquaviva Picena, si riparte ad Appignano del Tronto, sede della sesta e penultima settimana del Piceno Cinema Festival. Appuntamento il 30 novembre, 1 e 2 dicembre alle ore 21, presso il teatro S.A.L.E. (Spazio aperto libere espressioni).

La kermesse cinematografica itinerante, organizzata dall’Associazione Gli O’Scenici in collaborazione con l’Accademia AIFAS, proporrà una serie di eventi che, come sempre, fonderanno il cinema con più arti: musica, fotografia, letteratura, teatro.

Il ricco programma prevede la visione delle proiezioni in concorso, uno spazio dedicato all’inclusione, l’incontro con l’attore Lorenzo Flaherty, una serata interamente dedicata al ricordo del grande Federico Fellini con la presenza dell’attore e regista Pasquale De Cristoforo e Gianfranco Angelucci, per anni primo assistente regista di Federico Fellini.

Sabato gran finale con la proclamazione dell’opera che si aggiudicherà il Premio Città di Appignano del Tronto. La serata conclusiva sarà impreziosita dall’esibizione di Gloria Conti, in duo con il chitarrista Andrea Galosi, che regalerà un repertorio di brani tratti dalle colonne sonore di film famosi.

Non mancherà lo spazio riservato alla formazione dei giovani, infatti i ragazzi della scuola secondaria di Appignano incontreranno l’attore Lorenzo Flaherty e il regista Gianfranco Angelucci.

Questo il programma dettagliato.

Giovedì 30 Novembre, ore 21: “Tutti IN Teatro” con i ragazzi dell’Anffas Grottammare. A seguire i film in programma: 18 marzo, Sabbie mobili, Come una lucciola, soffocare, Bulimia di followers.

Venerdì 1 Dicembre, ore 21. Film in programma: Pina, Fumo. A seguire “Amarcord Fellini” con Gianfranco Angelucci e Pasquale De Cristoforo.

Sabato 2 dicembre, ore 21. Proclamazione del film che si aggiudicherà il Premio Città di Appignano del Tronto. Ospiti della serata l’attore Lorenzo Flaherty e il duo Conti-Galosi.

