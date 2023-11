ASCOLI PICENO – Tutto pronto per la “Festa dell’Immacolata” che dall’8 al 10 dicembre unirà le celebrazioni religiose a tante iniziative per i più piccoli, e non solo. A Piazza Immacolata ci saranno, tra le altre cose, la casa di Babbo Natale, il mini luna park, il mercatino e numerosi stand enogastronomici, per tre giorni all’insegna del divertimento.

“Con la Festa dell’Immacolata – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – celebriamo una giornata importante, che segna idealmente l’inizio del periodo natalizio. Vogliamo animare l’intera città, e non solo il centro storico, per dare la possibilità ai bambini, ma anche agli adulti, di vivere momenti di svago nei vari quartieri”.

Si comincia venerdì 8 dicembre con la Santa Messa e il concerto della sezione di Ascoli della Fanfara dei Bersaglieri, mentre nel pomeriggio si terrà il laboratorio di pittura per bambini. Sabato 9 dicembre spazio alle fiabe animate, al concerto in chiesa della Foli Band e al falò nel campetto parrocchiale in onore della Madonna di Loreto. Domenica 10, esibizione della scuola musici e sbandieratori del Sestiere di Porta Maggiore, torneo di calcio e concerto in chiesa con Jericho Gospel Choir.

Tre serate che si concluderanno con altrettanti concerti, degli “Zigà” (venerdì 8), dei “Kugghia Bros Band” (sabato 9) e di Kenzie, Bleach e il dj set Totorima (domenica 10). “In questi tre giorni – ha aggiunto l’assessore agli eventi, Monia Vallesi – animiamo il quartiere di Porta Maggiore con tantissimi appuntamenti per tutte le età. Ci avviciniamo al Natale e anche quest’anno vogliamo dare agli ascolani, e a quanti verranno nella nostra bellissima città, occasioni di svago, di shopping e di intrattenimento”

