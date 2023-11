Nella mattinata del 30 novembre è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Offida e la Subissati S.r.l, ditta vincitrice dell’appalto per l’esecuzione dei lavori, che, come previsto contrattualmente, avranno la durata di 18 mesi

OFFIDA – L’Amministrazione offidana annuncia di aver posto una pietra miliare sul percorso di realizzazione del nuovo polo scolastico 0-6.



Nella mattinata del 30 novembre è stato sottoscritto il contratto tra il Comune di Offida e la Subissati S.r.l, ditta vincitrice dell’appalto per l’esecuzione dei lavori, che, come previsto contrattualmente, avranno la durata di 18 mesi.



L’investimento per l’opera ammonta a quasi 5.000.000,00 di euro, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e consegnerà alla comunità una scuola rispondente ai valori di ecosostenibilità, modernità, impiantistica evoluta e progettato per l’integrazione educativa della didattica 0-6 anni.



“È il primo importantissimo tassello per la costruzione del campus scolastico – conclude il Sindaco Massa – un centro integrato pensato e progettato per l’educazione e lo svago di bambini e ragazzi di tutte le età, innovativo dal punto di vista pedagogico e funzionale, immerso nel verde delle nostre colline e al cospetto del nostro centro storico. Una nuova, giovane città nella città. Una grande soddisfazione per l’Amministrazione tutta. Ringrazio anche l’egregio e complesso lavoro svolto dagli uffici tecnici”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.