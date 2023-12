ASCOLI PICENO – Ascoli Piceno ospiterà la settimana conclusiva del Piceno Cinema festival. La rassegna cinematografica itinerante, organizzata dall’associazione Gli O’Scenici, in collaborazione con l’Accademia AIFAS, ha completato fin qui un percorso fatto di 18 serate e 25 eventi complessivi, considerando i progetti scolastici paralleli, partendo da San Benedetto del Tronto per poi far tappa a Ripatransone, Offida, Monsampolo del Tronto, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto fino al traguardo fissato ad Ascoli, dove si terranno 4 serate: 3 delle quali all’Auditorium Neroni (6,7,8 dicembre), prima del gran galà fissato sabato 9 dicembre nell’incantevole Teatro dei Filarmonici.

Il concorso cinematografico vede in lizza 23 pellicole, selezionate tra 110 lavori arrivati da ogni parte del mondo. I film partecipanti al concorso sono stati selezionati e votati dalla giuria tecnica. Tra i giurati anche gli studenti del Dams di Teramo, che assegneranno il premio UNITE 2023. Il regista e sceneggiatore Enrico Vanzina, insignito lo scorso anno del David di Donatello alla carriera, è il presidente onorario di Giuria e sarà ospite il 9 dicembre nella serata conclusiva. Al gran galà dei Filarmonici saranno presenti anche i registi ascolani Giuseppe Piccioni e Massimo Cappelli, nella serata che assegnerà, oltre al Premio Città di Ascoli e al Premio UNITE, i riconoscimenti finali del Festival: miglior film, regia, sceneggiatura, fotografia. Tra gli ospiti anche la giovane attrice ascolana Iole Mazzone. Il Gran galà sarà impreziosito dalla musica del duo Chiara Conti-Andrea Galosi, che regaleranno brani tratti dalle colonne sonore di film famosi.

Saranno dedicati alla visione dei film in concorso le serate del 6 e 8 dicembre all’Auditorium Neroni, mentre il 7 dicembre, sempre al Neroni, è in programma una serata completamente dedicata all’inclusione sociale, con la partecipazione dei ragazzi dell’associazione ANFFAS che porteranno in scena la rappresentazione teatrale “Colpi d’amore”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Gli O’Scenici.

Il festival è patrocinato dal comune di Ascoli Piceno e da tutti gli altri 6 comuni che hanno ospitato la kermesse, oltre a: Ministero della Cultura, Regione Marche, Marche Cultura e Marche Film Commission, Fondazione Carisap, Bim Tronto, Confesercenti Ascoli e Fermo, Assoartisti Dell’Adriatico.

“Siamo onorati – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – di ospitare le serate finali di Piceno Cinema Festival, in particolare il Galà del 9 dicembre con ospiti di altissimo livello. Questa seconda edizione conferma la volontà di promuovere il territorio nella sua interezza, in un percorso unitario che vede 7 Comuni aderire all’iniziativa per far conoscere le bellezze e le peculiarità del Piceno attraverso il cinema, la cultura e le arti. Abbiamo intrapreso un percorso che vuole portare Ascoli alla ribalta nazionale anche attraverso il grande schermo, come dimostrano diverse produzioni che hanno avuto le Cento torri come ambientazione”.

