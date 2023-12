ASCOLI PICENO – Sabato 9 dicembre, alle ore 14, al Del Duca si affronteranno Ascoli e Spezia, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Come annunciato da Patron Pulcinelli, saranno praticati prezzi speciali per la sfida coi liguri. Per l’occasione le tariffe “Intero” di Tribuna Mazzone e Curva Nord subiranno una diminuzione del 44%: in Tribuna Mazzone il prezzo del biglietto sarà di 14,00 € (Under 14 sempre a 3,00 €), mentre in Curva Nord di 10,00 (Under 14 sempre a 3,00 €).

I biglietti saranno in vendita dalle ore 16 di martedì 5 dicembre, online e nei punti vendita Ticketone. Invariati i prezzi di Poltroncina Nord.

Ascoli e Spezia non navigano in buone acque, i bianconeri fermi a soli 13 punti in 15 partite sono in piena zona play out al 17esimo ovvero la prima potenziale posizione utile per l’eventuale spareggio, posto a 3 lunghezze dal Lecco che occupa l’ultima posizione della griglia a quota 16 appaiato con Sampdoria e Reggiana.

Lo Spezia è invece penultimo in classifica con 10 punti e conta una sola vittoria fino ad ora. Alla guida tecnica dopo l’esonero di Alvini è arrivato da due partite Luca D’Angelo, nell’ultimo match sconfitta di misura contro la capolista Parma, tra gli ex Francesco Cassata ad Ascoli nella stagione 2016/17.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.