CASTEL DI LAMA – Essere al fianco di persone che, a causa dell’uso e abuso di sostanze stupefacenti, vivono in una condizione di limitata autonomia, spesso senza riferimenti familiari e amicali. E’ questo l’obiettivo del progetto “Sempre in tempo”, finanziato dalla Regione Marche (DGR 862/2022), e portato avanti dalla Cooperativa sociale Ama Aquilone insieme ad una rete composta da soggetti del pubblico e del privato sociale, afferenti al Dipartimento Dipendenze Patologiche Ast Ascoli Piceno. L’équipe del progetto propone interventi psico-educativi, finalizzati all’accompagnamento in un percorso individualizzato teso al miglioramento della salute, delle relazioni familiari e di socializzazione, delle condizioni abitative oltre al supporto per un eventuale inserimento lavorativo grazie all’attivazione di tirocini. E’ previsto un sostegno per una mobilità sostenibile ed anche un aiuto socio-economico per le cure mediche, come ad esempio quelle odontoiatriche, e per l’acquisto di dispositivi come occhiali da vista, ausili per la mobilità, che non sono riconosciuti dal Servizio sanitario nazionale.

In particolare l’iniziativa prevede un servizio a sostegno di queste persone, sia che stiano svolgendo un programma terapeutico residenziale o di supporto abitativo, sia che vivano sul territorio. Si tratta di una sorta di “Case manager territoriale” che affianca il personale dei vari servizi, come sociali, sanitari, educativi, professionali, all’interno di un progetto condiviso ed elaborato dal Servizio territoriale dipendenze patologiche di riferimento. Il progetto è individualizzato e si basa sui reali bisogni della persona e può essere avviato in tutti i momenti della presa in carico.

Il progetto si rivolge a persone maggiorenni con problemi di dipendenza e con una lunga storia di uso, abuso di sostanze psicotrope, con numerosi percorsi riabilitativi alle spalle e con una condizione psicofisica complicata. Le persone in carico agli Stdp dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno devono seguire un programma terapeutico che può essere di tipo: ambulatoriale (presso gli Stdp); residenziale e semiresidenziale (presso strutture della provincia di Ascoli Piceno); supporto socio-educativo e abitativo (presso la rete degli alloggi per adulti in difficoltà della provincia di Ascoli Piceno).

Si tratta quindi di una serie di interventi educativo-terapeutici domiciliari e territoriali, volti all’incremento dell’autonomia e al miglioramento della salute degli adulti con dipendenza patologica che hanno cronicizzato le condotte di abuso. I partner del progetto sono: Stdp, Strutture accreditate per le dipendenze patologiche, Ambiti Territoriali Sociali, Associazionismo, Terzo settore, Servizi Sociali Servizi Socio-sanitari e Servizio per il lavoro “Ama Lavoro” (progetto SIL). Per informazioni è possibile contattare il numero 0735 592530 oppure scrivere a [email protected].

