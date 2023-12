ASCOLI PICENO- Sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido l’Arbitro designato per dirigere ASCOLI-SPEZIA, match valido per la 16^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 9 novembre, alle ore 14:00, al Del Duca di Ascoli.

Gli Assistenti sono Davide Moro di Schio e Thomas Miniutti di Maniago. Quarto Ufficiale Francesco Zago di Conegliano, al VAR Lorenzo Maggioni di Lecco, AVAR Luca Zufferli di Udine.

A seguito dei provvedimenti disciplinari, adottati in occasione di Venezia-Ascoli, entra in diffida Francesco Di Tacchio, ammonito al Penzo per la quarta volta da inizio stagione. Diventano, dunque, due i diffidati in casa Ascoli: il centrocampista va ad aggiungersi all’attaccante Nestorovski

Il Capitano dell’Ascoli calcio, Eric Botteghin ha parlato in conferenza stampa del momento che sta attraversando la squadra.

“E’ un momento difficile e negativo, siamo consapevoli della situazione in cui ci troviamo, ma non bisogna entrare in panico, dobbiamo fare di tutto per uscire da questa posizione di classifica e per farlo servono testa fredda e cuore caldo”.

Sulla sconfitta di Venezia: “I primi 20’ abbiamo fatto bene, siamo stati aggressivi, abbiamo recuperato tante palle, ma abbiamo anche commesso errori, di reparto e individuali. E squadre forti come il Venezia alla fine ti castigano. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma sul finale abbiamo di nuovo commesso un errore e non deve più succedere”.

Il cambio di allenatore e le nuove richieste del Mister: “A livello fisico e di mentalità è cambiato molto, fin dal primo giorno ci stiamo impegnando per assorbire al meglio l’idea del Mister. La linea difensiva è passata da quattro a tre, ma personalmente non mi cambia molto, a parte il posizionamento. E’ solo un modo diverso di leggere le situazioni. Fisicamente sto bene, devo stringere un po’ i denti per un po’ di dolore al ginocchio, ma pian piano sto arrivando allo stato di forma ideale”.

Sullo Spezia, prossimo avversario dei bianconeri: “Si trovano nella stessa posizione di classifica, hanno giocatori di qualità, sarà una battaglia, dovremo combattere e sfruttare il vantaggio di giocare in casa, mi aspetto un Del Duca pieno”.

