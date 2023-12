L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio, ha voluto onorare i caduti civili nelle guerre

ASCOLI PICENO – Mercoledì 6 dicembre, in Largo delle Camelie a Monticelli, è stato inaugurato il monumento al Milite Ignoto, a cui il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno aveva già conferito la cittadinanza onoraria.

L’Amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Gianni Silvestri, in collaborazione con l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) sezione di Ascoli Piceno, ha voluto così onorare i caduti civili di tutte le guerre.

Nella targa si legge: “In onore di coloro che hanno dato parte di se stessi al Servizio reso. Prospettiva per la libertà et per l’unione fraterna”.

