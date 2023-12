ASCOLI PICENO – Edizione speciale del Mercatino Antiquario di Ascoli che solo per dicembre si anticipa al secondo weekend del mese sempre in concomitanza con la festa dell’Immacolata. Infatti nella terza domenica si svolge la tradizionale Fiera di Natale.

Ben 3 giorni di Mercatino, dalla festa dell’Immacolata venerdì 8 dicembre a domenica 10. Tre giorni di antiquariato, collezionismo e vintage e per i creativi tanto artigianato con opere originali e rigorosamente fatte a mano con le tinte di Natale. In piazza Roma uno spazio dedicato alla bontà con i prodotti tipici del territorio.

Antiche porte, mobili dal design originale e unico, tappeti, quadri, orologi e gioielli senza tempo, questo e tanto altro si può trovare al mercatino dell’antiquariato più grande e atteso nel centro Italia, che nel mese di dicembre spegne ben 32 candeline.

Infatti il mercatino ha visto la luce nel lontano dicembre 1991 quando Gianni Brandozzi, spinto dalla passione per l’antiquariato, decise di portare ad Ascoli questa esperienza che nel tempo si è radicata ed è cresciuta diventando uno degli appuntamenti più importanti e longevi.

Al Mercatino di Ascoli è possibile scoprire autentici tesori del passato con una vasta selezione di mobili, oggetti d’antiquariato e pezzi unici che raccontano storie di epoche passate. In questo periodo è magica l’atmosfera natalizia, con bancarelle addobbate a festa, decorazioni fatte a mano e regali unici per rendere le festività ancora più speciali. In Piazza Roma è possibile deliziare il palato con le prelibatezze natalizie, dai dolci tradizionali alle dolcezze artigianali.

Luoghi e orari: piazza del Popolo, chiostro di San Francesco, piazza Roma e via del Trivio tutti i giorni dalle 9 alle 19. Per questa edizione il mercatino non si svolgerà in piazza Arringo dove ci sarà il villaggio di Natale.

Il centro di Ascoli continua a vivere con l’arte e la bellezza del suo Mercatino Antiquario.

Prossime edizioni 13 e 14 gennaio, 17 e 18 febbraio, 16 e 17 marzo, 20 e 21 aprile, 18 e 19 maggio, 15 e 16 giugno 2024

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.