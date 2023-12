Il Comando di Polizia Locale in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale è autorizzato alla predisposizione di ulteriori limitazioni alla circolazione e sosta dei veicoli

OFFIDA -Per dare spazio alle riprese televisive della troupe Rai per il programma di Raiuno “Linea Verde Life”, nella mattinata di martedì 12 dicembre, l’amministrazione comunale di Offida informa che ci saranno modifiche provvisorie alla viabilità in alcune vie del Centro storico, disciplinate dall’ordinanza dirigenziale n. 72 del 09 dicembre 2023. Nel giorno di martedì 12 dicembre 2023, dalle 08:30 alle 13:30.

➢ E’ VIETATA LA SOSTA con rimozione forzata eccetto veicoli a servizio della produzione:

1. Dalle ore 08.30 alle ore 10.30: • Piazzale Olindo Pasqualetti; • Via Roma dal n.c. 96 all’intersezione con Piazzale Olindo Pasqualetti; • Largo Centroni n.5 posti auto;

2. Dalle ore 09.30 alle ore 13.30: • Piazza della Libertà n. 5 posti auto antistante il n.c.2; • Via Garibaldi dal n.75 al n.79 n.5 posti auto.

➢ Saranno riservati dei posti alla troupe per esigenze tecniche legate alle riprese televisive e l’accesso nella zona a traffico limitato per i mezzi specificati nella richiesta.

Il C.do di Polizia Locale in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale è autorizzato alla predisposizione di ulteriori limitazioni alla circolazione e sosta dei veicoli ed è autorizzato alla concessione di deroghe per motivate esigenze

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.