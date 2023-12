FOLIGNANO – Lorenzo Zucchetti ha 21 anni e vive da sempre a Folignano. Lorenzo ha un sogno: «Voglio riempire gli stadi con la mia musica». La strada è tracciata. E il suo ultimo singolo “Parlano di noi”, pubblicato solo da poche settimane, è una delle canzoni del momento. I numeri lo certificano: oltre 10 mila ascolti e stream sulle varie piattaforme, in rotazione nelle radio nazionali, Lorenzo conta quasi 5 mila ascoltatori mensili solo su Spotify. «Ho composto questa canzone in pochi minuti. E ho pianto. “Parlano di noi” racconta una mia storia. La storia di un amore finito. L’ho scritta a ferita aperta. È uscita dal cuore», spiega Lorenzo.

Un diploma alberghiero alle spalle, da autodidatta e con un piccolo aiuto del padre Claudio, anche lui cantautore, Lorenzo ha cominciato ad apprezzare la musica sin da bambino. Impara a suonare il pianoforte e la chitarra. «Ultimo mi fa impazzire. È per me un punto di riferimento. Ascolto soprattutto Vasco, Max Pezzali, Renato Zero. Ma seguo tutti i generi, dalla lirica al trap», rivela. Lorenzo esce allo scoperto nel 2019 con “La Verità in una Bugia”. Nel 2021 pubblica due singoli di buon riscontro “Come fosse l’ultima volta” e “Giurami che”. Nel 2022 ha un periodo di stop che durerà più di un anno. Non smette di scrivere e si affianca a un produttore, Nacor Fischetti, batterista de La Rua che lo seguirà fino a questo momento. Il 2 giugno 2023 pubblica “Sono Fatto Così” e poi si esibisce in parecchi live. Il 24 novembre esce “Parlano di Noi”, il suo singolo di maggior successo.

E così arrivano i complimenti da parte del sindaco di Folignano, Matteo Terrani. «Lorenzo è un ragazzo di talento, che come altri ha voglia esprimere e raccontarsi – afferma il primo cittadino -. È un periodo esaltante per i giovani di Folignano: penso all’attore Andrea Di Luigi, protagonista del film di Ferzan Ozpetek “Nuovo Olimpo”, a Lorenzo Melosso, vincitore dell’ultima Quintana di Ascoli, a Gian Paolo Di Vittori, talentuoso motociclista. È una bella soddisfazione per la nostra comunità».

