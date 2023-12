ASCOLI PICENO-Alberto Santoro della sezione di Messina è l’Arbitro designato per dirigere ASCOLI-CATANZARO, match valido per la 17^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 16 dicembre, alle ore 16:15, al Del Duca di Ascoli. Gli Assistenti sono Emanuele Prenna e Vito Mastrodonato, entrambi di Molfetta. Quarto Ufficiale Domenico Mirabella di Napoli, al VAR Gianpiero Miele di Nola, AVAR Michael Fabbri di Ravenna.

Natale SerieBkt

Natale e Serie BKT è sempre un connubio speciale per BKT Tires. L’azienda leader mondiale nel settore degli pneumatici Off-Highway e title sponsor del campionato da sei anni, durante il periodo natalizio si appresta a celebrare una giornata speciale focalizzandosi su valori essenziali quali l’integrazione, l’attenzione al territorio e il supporto alle comunità locali.

“Natale in gioco” – questo il titolo dell’iniziativa – nasce dalla volontà di BKT Tires di estendere il proprio impegno sociale non solo ai 20 comuni della Serie BKT con Fattore Campo, ma anche a tante realtà sociali che quotidianamente contribuiscono all’apertura, alla tolleranza e al rispetto delle diversità che caratterizzano ciascuna di queste città.

Come sempre i protagonisti saranno i bambini e i ragazzi, ai quali mai dovrebbe essere negato il diritto al gioco e allo sport, viatico di una sana socialità, di una crescita equilibrata, di integrazione e senso di appartenenza, specialmente nei confronti di coloro che vivono situazioni di disagio e difficoltà sociale.

È così che il title sponsor della Serie BKT, in collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti B, ha individuato 20 realtà sociali dei territori della Serie BKT alle quali regalerà un kit sport, composto da materiali tecnici e palloni utili per l’attività sportiva, insieme ad alcuni giochi targati BKT per i più piccoli.

Ama Aquilone è stata individuata come realtà sociale ascolana: si tratta di una cooperativa sociale che si preoccupa di gestire nel Piceno strutture residenziali denominate “Case” e una serie di alloggi per adulti e giovani in difficoltà.

Sarà dunque la 17^ giornata di campionato, in programma dal 15 al 17 dicembre, la data da segnare sul calendario per l’attività natalizia di BKT Tires che abbraccerà tutti i club della Serie BKT e si concentrerà sulle partite in casa. L’obiettivo principale di questa iniziativa, infatti, è quello di promuovere l’integrazione attraverso il potente linguaggio dello sport, offrendo un’opportunità di sentirsi parte di una comunità più ampia, condividendo la passione per il calcio.

Grazie al sostegno di tutte le società della Serie BKT, BKT Tires inviterà negli stadi di riferimento una rappresentanza degli enti coinvolti che saranno protagonisti di iniziative volte a lasciare un segno concreto di vicinanza.

Durante l’ingresso delle squadre, i ragazzi scenderanno in campo, insieme ai calciatori, indossando maglie speciali per sensibilizzare sul tema del diritto al gioco. Inoltre un ragazzo prenderà il pallone ufficiale del campionato consegnandolo al direttore di gara e dando, simbolicamente, il fischio d’inizio alla partita. Inoltre, all’intervallo, saranno protagonisti della BKT Football Truck Challenge, l’iconica gara di velocità con il BKT Football Truck, il modellino telecomandato diventato oramai celebre come porta-pallone ufficiale della Serie BKT.

La scelta di celebrare questa giornata speciale rispecchia l’impegno costante di BKT nel ribadire l’importanza dello sport come valore educativo e conferma il suo impegno continuo nel sostenere e promuovere la coesione sociale, rimanendo fedele alla propria missione di contribuire positivamente alle comunità in cui opera dove i valori di solidarietà e sostegno reciproco sono fondamentali.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.