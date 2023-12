Verrà anche aperta una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe “Un gol per l’inclusione” per l’acquisto di attrezzature e materiale tecnico.

ASCOLI PICENO- Sabato 16 dicembre dalle ore 10 si terrà al Campo di Monterocco (in caso di pioggia l’evento verrà trasferito all’interno del Palazzetto di Monterocco) il 2° Memorial Corradetti-Gabrielli.

Si tratta di un quadrangolare integrato 7 vs 7 tra le squadre di alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio e i ragazzi del progetto “Facciamo goal alla disabilità” della Polisportiva Borgo Solestà. Il torneo, che quest’anno vede coinvolte le aziende Barilla Spa, CAIM, Elantas e Pfizer Italia, ha lo scopo di far conoscere la realtà del progetto e diffondere la cultura dell’inclusione anche attraverso lo sport. “Facciamo Goal alla Disabilità” nasce nel 2010 con lo scopo di far giocare insieme ragazzi disabili e non, grazie all’aiuto di tecnici specializzati.

Il Memorial, in ricordo di Riccardo Corradetti (collaboratore del team tecnico) e Yuri Gabrielli (uno dei ragazzi della Polisportiva), vuole essere un momento di integrazione e al contempo una vetrina per far conoscere le attività del progetto e cercare di coinvolgere ogni anno ragazzi nuovi. Il programma ad oggi conta circa 20 atleti, con un team composto da ben 12 membri qualificati. La volontà è quella di continuare a crescere e sperimentare sempre nuove e più incisive forme di inclusione.

All’evento parteciperanno anche le Istituzioni, da sempre molto attente a questa realtà. In particolare il Sindaco Marco Fioravanti, l’Assessore allo sport Nico Stallone e tutto l’ufficio Sport di Ascoli che da anni supporta e sostiene le iniziative legate al progetto. In occasione del Memorial verrà donata una maglia ricordo con le firme di tutti i ragazzi a Bruno Galanti, noto imprenditore locale ed ex sportivo sempre attento alle tematiche sociali, e verrà anche aperta una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe “Un gol per l’inclusione” per l’acquisto di attrezzature e materiale tecnico.

Verrà messo in palio, per chi donerà la somma più alta (la campagna resterà aperta fino al 16 gennaio), il pallone, firmato dai ragazzi, con cui si disputerà il Memorial, che verrà consegnato in una cerimonia ufficiale a fine gennaio.

Il Memorial si concluderà, come da tradizione, con un “Terzo tempo” che anche quest’anno è stato offerto da Scelgo Spa e dal Prosciuttificio Salpi. Per l’organizzazione dell’evento vanno ringraziati anche la Pasticceria Bruni, Noma 21 events, il Comitato Croce rossa Italiana di Ascoli Piceno e l’agenzia di comunicazione e marketing MarketSugar

