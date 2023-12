Sabato 16 Dicembre alle ore 16:15 al “Del Duca” bianconeri e giallorossi in campo per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B.

ASCOLI PICENO – I bianconeri affronteranno il Catanzaro dell’ex Vivarini sabato 16 Dicembre alle ore 16:15 al “Del Duca” per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B.

Il Catanzaro reduce da tre successi consecutivi cerca il poker ad Ascoli per mantenersi nelle prime posizioni ma dovrà fare a meno di Miranda, Iemmello, Donnarumma e Veroli. Torna a disposizione Situm. in avanti come dichiarato dal tecnico dei calabresi si dovrebbe vedere per la prima volta titolare Ambrosino.

Il tecnico bianconero Fabrizio Castori alla vigilia del match analizza la squadra e la gara che sarà.

“Catanzaro autentica sorpresa di questo campionato possono puntare alla promozione diretta complimenti a Vivarini dobbiamo nutrire molto rispetto. In settimana abbiamo analizzato le cose mancate contro lo Spezia intanto lavorare sull’attenzione il modo di stare in campo essere presenti su tutte le situazioni. Dobbiamo fare dei passi in avanti sotto tutti i punti di vista anche a livello di concentrazione. Dobbiamo smuovere la classifica in maniera importante. Non dobbiamo cercare alibi essere critici con noi stessi non dobbiamo fare considerazioni fatalistiche ma essere consci di dover migliorare e analizzare i dettagli. Il risultato passa attraverso il miglioramento di tante cose.”

“Falzerano non ci sarà, Bellusci si è allenato è aggregato e abbiamo convocato Nestorovski. Non fermiamoci sui singoli ma sul modo di stare in campo. Difficile fare a meno di Bellusci meglio metterlo subito in campo è tra i disponibili. Masini? Noi giochiamo l’aggressione è un giocatore che deve fare entrambe le cose. Chi da l’equilibrio è Di Tacchio.”

“Sugli assenti del Catanzaro non credo che sia da analizzare qui io ho tanti assenti io cerco sempre di non parlare di questo anche loro hanno sostituito degni. La loro forza è il collettivo giocano in maniera corale.”

“C’è stima con Vivarini e merita questa vetrina”

“D’Uffizi? Io ho fatto giocare più o meno tutti dipende dalla settimana e ha spaccato la partita è da capire se in questo momento è il migliore modo per utilizzarlo e vedere se è capace di giocare dall’inizio”

“Il centrocampo si in flessione ma siamo a dicembre e ci sono molte defezioni come qualcuno scende c’è qualcun’altro che sale di prestazione piano piano recupereremo anche in avanti e fare più scelte e fare rifiatare qualcuno che è a corto.”

“Mancheranno Iemmello e Donnarumma ma chi li sostituisce sono riserve per modo di dire non c’è molta differenza di valori.”

