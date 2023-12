Nata nel 1923, si occupa della campagna sin da bambina, come mezzadra. A 21 anni sposa il coetaneo Tommaso Alfonsi (stesso cognome nonostante non fossero parenti), anche lui contadino, e hanno avuto due figlie: Luigina e Maria

CASTORANO – Il 13 dicembre il Sindaco Graziano Fanesi si è recato a casa della concittadina Lucia Alfonsi per festeggiare i suoi 100 anni.

Nata nel 1923, si occupa della campagna sin da bambina, come mezzadra. A 21 anni sposa il coetaneo Tommaso Alfonsi (stesso cognome nonostante non fossero parenti), anche lui contadino, e hanno avuto due figlie: Luigina e Maria. Nel 1956 acquistano un terreno a San Silvestro (Castorano), ma per avere il denaro sufficiente per costruirci una casa, il marito va a lavorare in Francia e ci resterà per 15 anni. In tutto questo periodo la signora Lucia porta avanti da sola i lavori in campagna, l’accudimento di due figlie piccole e di due genitori anziani. Rimarrà vedova a 59 anni.

Da sempre una donna molto attiva, appassionata di sport, nella sua vita ha seguito il ciclismo e il pugilato e soprattutto è stata una grande tifosa dell’Ascoli Calcio, tanto da andare anche in trasferta per vedere le partite.

“Nonostante mamma avesse la terza elementare, come molti alla sua epoca – commenta la figlia Maria Alfonsi – la sua intelligenza viva e la sua curiosità accesa l’hanno sempre spinta a informarsi sull’attualità e la politica e a leggere molto. L’indole naturale per la logica e il calcolo le ha permesso di districarsi bene nelle situazioni quotidiane della vita, come seguire i lavori di costruzione della casa, e persino nell’aiutare noi figlie con i compiti scolastici”.

Attualmente Lucia Alfonsi ha 4 nipoti – Paolo e Gianni figli di Luigina e poi Sara e Alessandra, figlie di Maria – e ben 8 pronipoti: Jacopo, Arianna, Giorgia, Francesca, Matilde, Camilla, Ginevra e Beatrice, la più piccolina di soli 18 mesi.

