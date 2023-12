Vi invitiamo a visitare il meraviglioso Presepe Artistico del cittadino Ennio Pulcini nella suggestiva Piazzetta delle Volte: una perfetta ricostruzione a grandezza naturale, curata e unica in ogni scena

SPINETOLI – Atmosfera natalizia nel Comune di Spinetoli.

Iniziamo questo weekend all’Oasi la Valle con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale: dalle ore 10 di sabato 16 dicembre fino a domenica 17, attività per tutta la famiglia con Babbo Natale. Sabato 23 dicembre, dalle ore 15 nel piazzale San Paolo, l’Associazione Freedom propone un pomeriggio di festa e creatività per grandi e piccini.

Martedì 26 dicembre avremo due tradizionali appuntamenti: – Mostra scambio auto e moto d’epoca, organizzato dal Vespa Club Piceno di Pagliare, in Piazza Kennedy: – 19° Passeggiata dell’Amicizia organizzata dal Gruppo Podistico Avis, ore 9.30 dalla Stazione Q8, zona artigianale di Pagliare. Inoltre, anche quest’anno, già da ora e per tutte le festività natalizie, vi invitiamo a visitare il meraviglioso Presepe Artistico del cittadino Ennio Pulcini nella suggestiva Piazzetta delle Volte di Pagliare: una perfetta ricostruzione a grandezza naturale, curata e unica in ogni scena.

Ingresso libero e apertura H24

