ASCOLI PICENO – Termina con una vittoria di misura, 1 a 0 sul lanciatissimo Catanzaro il match della 17esima giornata di serie B 2023/24. Decide al 14esimo il gol di Pedro Mendes lesto a sfruttare un bel cross rasoterra dalla destra di Rodriguez. Poi un palo e una direzione di gara non impeccabile di Santoro negano al Picchio il raddoppio. Catanzaro che si fa vedere in una sola occasione nel primo tempo e con un assalto nel finale nei minuti di recupero.

Pressing ultra offensivo e tanta aggressività quello che si è visto oggi al “Del Duca”, strategia perfetta di mister Castori che ingabbia così i giallorossi e tira fuori il Picchio dal tunnel salendo a 16 punti.

Saranno undici alla fine i giocatori ammoniti, tra cui Di Tacchio e Bellusci che salteranno la trasferta di Pisa. Ascoli in campo con i calzettoni rossi in ricordo del 29esimo anniversario della scomparsa del presidentissimo Rozzi.

In conferenza stampa post gara le parole dei protagonisti

Così Emiliano Viviano al termine della vittoria dell’Ascoli sul Catanzaro:

“Oggi non mi sono guadagnato lo stipendio perché sono rimasto inoperoso – ha scherzato in conferenza stampa il portiere bianconero – Domenica i tifosi, nonostante la sconfitta e il momento negativo, ci hanno applaudito perché hanno capito che i ragazzi danno tutto in campo; oggi sono contento per la squadra, è accaduto tutto quello che l’allenatore ci ha fatto preparare in settimana. Deve essere la vittoria della svolta, sono orgoglioso dei miei compagni, di Nestorovski e Gnahoré che ci hanno incitati da fuori, di Bellusci che ha giocato con due costole rotte, di Adjapong, che ha giocato a mille i pochi minuti in campo. Ora andiamo a Pisa per vincere e poi aspettiamo i nostri tifosi in casa col Cittadella”.

Così Pedro Mendes, oggi a segno per la settima volta in campionato, in conferenza stampa:

“E’ stato un bel gol, l’assist di Pablo è stato importante, io ho fatto un passaggio a lui e Pablo mi ha fatto un regalo. Complimenti a tutta la squadra, abbiamo giocato un primo tempo buono, un secondo tempo buonissimo. Questa vittoria è molto importante per i tre punti, ma fino a gennaio dovremo farne altri; avevamo studiato il Catanzaro, abbiamo fatto una bella pressione per tutta la gara”.

Mister Castori

Partita giocata in modo straordinario dalla squadra, abbiamo aggredito il Catanzaro, sono contento perché la vittoria serviva per il morale, per la classifica e perché è arrivata dopo una crescita costante delle prestazioni. Sono soddisfatto, abbiamo giocato la partita che dovevamo fare, il risultato ci va anche stretto, oggi Viviano ha fatto lo spettatore non pagante. I ragazzi oggi ci hanno messo quel qualcosa in più che ci ha fatto ottenere la vittoria. Tutti hanno giocato ad altissima intensità, rispettando i propri compiti, siamo stati bravi a non fa giocare il Catanzaro. Dedico la vittoria a Duilia, recentemente scomparsa, e a Rozzi, perché oggi indossavamo i calzettoni rossi per l’anniversario della sua morte”.

