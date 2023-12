OFFIDA – Una straordinaria risposta di comunità e non solo, a sostegno di Offida che ha preso parte con il proprio albero di Natale, al contest Natalizio ideato e organizzato da Dubbing Marche – La Voce delle Marche.



Il progetto, patrocinato dalla Riviera del Conero e sostenuto dalla Regione Marche, coinvolge i comuni della Regione, sopra e sotto i 10.000 abitanti aderenti all’iniziativa.



Un gioco interattivo all’interno del sito www.dubbingmarche.it permette di votare e sostenere con un semplice like, il Miglior Albero di Natale.



Il contest, attivo dall’11 dicembre terminerà alle ore 24 del 25 dicembre ha anche uno sfondo benefico. Parte dei contributi offerti dai Comuni aderenti saranno infatti devoluti in beneficenza alla Protezione Civile della Regione Marche sotto forma di attrezzature.



“Mi rivolgo a quanti non hanno ancora votato- così commenta l’Assessore al Turismo Cristina Capriotti- chiedendo un sostegno collettivo anche ai borghi limitrofi. La comunità Offidana da subito, in modo attivo ed entusiasta, ha supportato l’iniziativa e di questo siamo molto felici. C’è bisogno dell’aiuto di tutti e mi auguro che si continui a votare. La modalità è semplice e non richiede registrazioni: è sufficiente visitare il sito www.dubbingmarche.it, cliccare il contest n 2 e votare lasciando un like sopra la foto del comune di Offida scattata per noi da Marco Cicconi, che ringrazio. Votate e fate votare!”.

