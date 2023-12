L’immobile, composto da quattro appartamenti, è stato dichiarato inagibile in attesa di ulteriori accertamenti sulla struttura

COMUNANZA (AP) – I Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e del distaccamento di Amandola (Fm) sono intervenuti poco prima delle 22 di mercoledì 20 dicembre per l’incendio sviluppatosi al primo piano di una palazzina in via Trieste a Comunanza.

Complesse le operazioni di spegnimento ed al termine l’intero immobile, composto da quattro appartamenti è stato dichiarato inagibile in attesa di ulteriori accertamenti sulla struttura.

Cinque le persone evacuate.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.