ASCOLI PICENO – Con l’ordinanza sindacale n. 731 del 19/12/2023 si ordina, su tutto il territorio di Ascoli Piceno:

il divieto di somministrazione e di vendità di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali, ad esempio vetro e lattine, è unicamente consentita la vendita per asporto;

l’obbligo a carico di tutte le attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;

il divieto di utilizzo di qualsiasi contenitore pericoloso per la pubblica incolumità, quali ad esempio bottiglie e bicchieri di vetro, lattine, per il consumo di alimenti e bevande, in tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico.

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto “Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino – determinazione dell’importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana”.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2023 alle ore 24.00 del giorno 31/12/2024

