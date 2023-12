ASCOLI PICENO- Il classico concerto di Natale organizzato dall’associazione AscolTiamo, con il patrocinio del Comune di Ascoli, si terrà martedì 26 dicembre dalle ore 18 all’auditorium Emidio Neroni, in rua del Cassero.

Il Jericho Gospel Choir, diretto dal Maestro Anna Piccioni, sarà accompagnato dalla band composta da Margherita Pallotta al pianoforte, Giulio Spinozzi alla tromba, Edoardo Ricci al basso e Maurizio Celani alla batteria.

Jericho Gospel Choir è nato nel 2011 ad Ascoli all’Istituto Professionale per il Commercio e il Turismo, per merito dell’insegnante di madrelingua inglese Anna Piccioni, già direttrice del coro “San Bartolomeo”, con la collaborazione di alcune sue allieve, tra cui la pianista Margherita Pallotta. In questi anni si è esibito in numerosi concerti e ha avuto anche l’onore di cantare per Papa Francesco in occasione di un’udienza in piazza San Pietro.

Nel dicembre 2019 è stato protagonista delle festività natalizie con un concerto in Piazza del Popolo e recentemente ha registrato il brano natalizio “Carol of the bells” in versione techno con Dj Asco.

