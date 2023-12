ASCOLI PICENO – Ad aprire il 2024 sarà la danza di qualità con tre appuntamenti imperdibili, il primo al teatro Rossini di Civitanova Marche, il secondo al teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, con replica al teatro dell’Aquila di Fermo.

Si parte domenica 7 gennaio 2024, alle ore 17, con “La bella addormentata” del balletto di Mosca, con musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, coreografie di Marius Petipa, scenografie del Russian Classical Ballet e la direzione artistica e i costumi di Evgeniya Bespalova. “La Bella Addormentata” è un capolavoro del balletto classico. La dimensione del sogno risveglia la magia delle fiabe, un mondo incantato di castelli, foreste, maledizioni e incantesimi e questa rappresentazione è una grande sfida per i ballerini, specialmente nell’interpretazione del personaggio principale della principessa Aurora, che richiede uno stile cristallino elegante e fragile. Eseguito dalle principali compagnie mondiali, quest’opera di Čajkovskij è senza dubbio una delle pagine più belle dell’illustre compositore russo e questa produzione presenta un incredibile set di bellezza e realismo, costumi prodotti con dettagli sontuosi e barocchi, un ensemble di solisti e un corpo di ballo guidato da eccellenze del balletto russo.

Giovedì 18 gennaio, alle ore 20,30, il teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno ospiterà “Romeo e Giulietta” del Balletto di Milano, che si esibirà poi, sabato 20 gennaio, alle ore 21, al teatro dell’Aquila di Fermo. Questo balletto in due atti, su musica di P. I. Čajkovskij, liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare, con le coreografie di Federico Veratti e le scenografie di Marco Pesta, celebra l’amore che riesce a sopravvivere al di là della morte. L’azione coreografica, tra emozionanti pas de deux dei protagonisti e coinvolgenti danze d’assieme, virtuosismi classici ed espressioni contemporanee, ripercorre fedelmente la vicenda. Lo sguardo di Romeo incrocia quello di Giulietta ed è subito amore, nonostante la rivalità delle rispettive famiglie. Il destino fa di tutto per separarli e l’epilogo è tragicamente noto, ma l’amore trionfa. I due giovani corrono mano nella mano in un bagliore di luce, nel brillìo dell’oro e dell’ argento, colori che rappresentano le due casate rivali. Un balletto di grande impatto anche per l’evocativa ed elegante mise-en-scène e per l’intensità interpretativa dei danzatori, che incarnano perfettamente le caratteristiche di tutti i personaggi.

Biglietti da 11 a 30 euro in prevendita su vivaticket.

Per informazioni: biglietteria del teatro Rossini tel 0733 812936

Biglietteria del Teatro Ventidio Basso tel 0736 298770 ( dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, nei giorni di spettacolo il botteghino del teatro, inoltre, sarà aperto nei 45 minuti precedenti l’inizio della rappresentazione)

Biglietteria del teatro dell’Aquila ( dal martedì al sabato dalle ore 16,30 alle ore 19,30; giovedì, venerdì, sabato anche dalle ore 10 alle ore 13; il giorno di spettacolo serale dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16,30 )

