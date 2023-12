ASCOLI PICENO – Si è tenuta al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno il Gran Galà dello Sport 2023, ormai un appuntamento fisso che vuole celebrare celebrati i grandi risultati sportivi degli atleti ascolani di ogni disciplina.

A presentarel’evento nella serata di Venerdì 22 Dicembre Matteo Porfiri e Antonella Regnicoli. Subito sul palco il sindaco Marco Fioravanti e l’Assessore allo sport Nico Stallone che hanno aperto la serata ed è stato proprio il sindaco a ricevere il primo premio in programma per aver partecipato alla Maratona di New York e come cita la targa “ribadendo nel mondo la tenacia dello sport ascolano dimostrando che tutto è possibile.”

Sono stati conesgnati molti riconoscimenti tra cui quelli a Francesco Ceci (vice campione del mondo di ciclismo su pista), Simone Comini (campione italiano assoluto di lancio del giavellotto), Nazzareno Di Marco (capitano delle Fiamme Oro), Simone Vagnozzi (allenatore del tennista Jannik Sinner), Andrea Accorsi (tecnico del Giulianova di basket paralimpico), Romeo Zampetti (istruttore di Kung Fu), Marco Nardinocchi (campione italiano di trial).

Inoltre anche una Menzione speciale per la Croce Verde e per le ceramiste ascolane che hanno realizzato delle maioliche che saranno affisse per ricordare il numero di emergenza da contattare per combattere la violenza sulle donne.

Riconoscimenti alla memoria a Yuri Gabrielli che giocava a calcio grazie ad un prob di integrazione che coinvolgeva ragazzi con delle problematiche. E riconoscimento a Giovanni Felicetti ex calciatore e allenatore da sempre e negli ultimi anni con il Porta Romana.

Le parole del sindaco Fioravanti: “Un applauso all’assessore e allo staff in quanto abbiamo ricevuto l’onore di essere Città Europea dello Sport 2025 risultato, ottenuto grazie alla positiva valutazione del dossier prodotto a sostegno della candidatura, premiazione anche per il video di promozione sportiva e lo ringrazio per tutto quello che fa per la citta di Ascoli. Saluto il Coni e tutti coloro che sono presenti. Abbiamo una grande missione quella di poter valorizzare il riconoscimento come città dello sport. Ho parlato con il ministro Abodi che hanno posto sotto attenzione il fatto che Ascoli abbia il più elevato numero di società sportive rispetto alla popolazione. Abbiamo pensato ad un grande evento sportivo qui in città coinvolgendo anche i bambini. Grazie a tutte le famiglie che investono energie per fare fare sport ai loro figli. Vogliamo aumentare le ore di educazione fisica a scuola perché sono importanti come crescita degli uomini di domani tramite lo sport trasmettiamo valori. Abbiamo investito tanto per gli impianti sportivi e stiamo lavorando anche per un velodromo nella zona di Campolungo. Lavoreremo sui bandi ma quando ci sono idee forti le risorse si trovano vogliamo fare conoscere al mondo questa bellissima città anche attraverso i suoi campioni.”

L’Assessore Nico Stallone:“Un dossier di centinaia di pagine con analisi e dati e un video che ha contribuito a raccontare tutto quello che riguarda la città di Ascoli. Davide Quaresima ha vinto per la realizzazione del video e anche il logo ha avuto numerosi apprezzamenti ed è stato realizzato da Flavia Cenciarini. Comunicazione curata da Donatella Felici e Matteo De Angelis. In questi anni abbiamo realizzato 16 restyling di impianti e ne sono previsti altri 8 per un altro anno. Abbiamo da portare avanti la cittadella dello sport, una nuova palestra di pallavolo e pugilato ,il velodromo e la curva sud dello stadio.

Simone Vagnozzi, allenatore del tennista Jannik Sinner, in collegamento video, ha dichiarato:”Sono partito da Castorano un piccolo paesino ed è bello perché anche partendo da una piccola realtà si possono raggiungere grandissimi traguardi con la passione e il lavoro. Penso che nascere in una città con tanti spazi all’aperto aiuta nella crescita dei ragazzi.”

Per i Premi orgoglio ascolano si sono collegati Gianmarco Tamberi, campione di salto in alto che ha fatto i complimenti a Nazareno Di Marco per essere diventato capitano delle Fiamme Oro e Riccardo Orsolini, l’attaccante del Bologna terzo bomber italiano del 2023 con 13 gol che ha dichiarato:“Per me un onore incredibile poter rappresentare nel mio piccolo un territorio che è stata la mia culla l’inizio della mia carriera che non potrò mai dimenticare a cui devo tutto l’importante è dove si parte e magari sarebbe la conclusione perfetta chiudere li. Per i giovani dico non mollare maix divertirsi e poi la tenacia e il duro lavoro a volte possono battere anche il talento. Sacrificarsi ogni ora su quello che si fa questa è la mia filosofia.”

ECCO TUTTI I PREMIATI

MENZIONI

Taboga Andrea 6° classificato campionati italiani centro meridionali 2023 “Primi galoppi LP50” –Narni 19-22 Ottobre 2023-Centro Ippico Piceno

Panichi Benedetta 9° classificata campionati italiani centro meridionali 2023 “Debuttanti LBP80” –Narni 19-22 Ottobre 2023-Centro Ippico Piceno

Panichi Simone 6° classificato campionati italiani centro meridionali 2023 “Criterium Ambassador” –Narni 19-22 Ottobre 2023-Centro Ippico Piceno

SPORTLIFE – ORSINI ANGELICA 1°classificata Campionato Interregionale di Specialità attrezzo palla, Federazione Ginnastica D’Italia.

CAMPIONI REGIONALI

ASD ROLLERGREEN Brachetti Elenie ASD Rollergreen -Campionessa Regionale Federazione Italiana Sport Rotellistici-Pattinaggio Freestyle Specialità Speed Slalom

ASD ANIME VERTICALI AVIS ASCOLI Nicolò Sacripanti ASD Anime Verticali Avis Ascoli – 1° Classificato campionato regionale assoluto marche arrampicata sportiva -Specialità Bouldering e Specialità Lead

A.S.A. ASCOLI

-Squadra 1^ Classificata campionato regionale Cadette 4 X 100 Nardinocchi Martina–Anemone Angie–Wang Linxi Eva – Rella Eliana

Tempo 51”17 (Pesaro 17/09/23) -Squadra 1^ Classificata Campionato regionale indiv.

Staffette

Staffetta cadette 4X 100(Osimo 29/10/23) Costantini M.Elisa-Anemone Angie-Wang Linxi Eva- Rella Eliana

-1^ Classificata Staffetta svedese cadette (200+400+600+800): Wang Linxi Eva-Caselli Daniela-Sciamanna Flavia-Costantini Rachele

-1^ Classificata Staffetta svedese cadetti (200+400+600+800): Torelli Federico-Alfonsi Amedeo-Rossi Francesco-Fioravanti Simone

COCCIA DAVIDE ASA ASCOLI 1° class.campionato regionale assoluto Categoria Junior – lancio del Martello

Misura Mt. 42,43 (Fermo 16/07/23)

1° campionato regionale lanci invernali Misura Mt. 45,74 (FERMO 29/01/23)

1° campionato regionale junior Misura Mt. 49,06 (FERMO 29/05/23)

GIARDINIERI AURORA ASA ASCOLI-1°class. campionato regionale invernale

Categoria Allieve – lancio del martello Mt. 49,05 (Fermo 11/02/2023)

1° campionato regionale Mt. 54,24 (Ancona 03/06/23)

1° campionato regionale assoluto Mt. 47,20 Fermo 15/07/23)

POLUCCI SIMONE ASA ASCOLI-1° class.campionato regionale Categoria Cadetti – lancio del giavellotto Mt. 45,84 (Pesaro 17/09/23)-

ESPOSTO LUCREZIA ASA ASCOLI -1° class.campionato regionale Categoria Allieve – salto triplo Mt. 10,33 (Ancona 03/06/23)

ROLLER DREAM ASCOLI

ACCORSI PAOLA Roller Dream Ascoli -1° Classificata campionato Regionale AICS del 30/04/2023 categoria Junior Plus 2005-

CIARROCCHI CARLOTTA Roller Dream Ascoli -1° Classificata campionato Regionale AICS del 30/04/2023 categoria Junior Medium 2013-

ZÙ VIRGINIA Roller Dream Ascoli-1° Classificata campionato Regionale AICS del 30/04/2023 categoria Basic 2013-

DI STEFANO FRANCESCA Roller Dream Ascoli-1° Classificata campionato Regionale AICS del 30/04/2023 categoria Basic 2015 –

LONGA ILARIA Roller Dream Ascoli-1° Classificata campionato Regionale AICS del 30/04/2023 categoria Basic 2010 –

SICURANZA GIULIA Roller Dream Ascoli-1° Classificata campionato Regionale AICS del 30/04/2023 categoria Basic 2008 –

PETRUCCI EMANUELA Roller Dream Ascoli -1° Classificata campionato Regionale AICS del 30/04/2023 categoria Plus 2016-

SICURANZA PAOLA Roller Dream Ascoli -1° Classificata campionato Regionale AICS del 30/04/2023 categoria Plus 2013 –

STELLA MICOL Roller Dream Ascoli-1° Classificata campionato Regionale AICS del 30/04/2023 categoria Plus 2015–

BATTELLINI ALICE Roller Dream Ascoli -1° Classificata campionato Regionale AICS del 30/04/2023 categoria Plus 2011-

MARINI ILENIA Roller Dream Ascoli -1° Classificata campionato Regionale AICS del 30/04/2023 categoria Plus 2009 –

ARCARIUS HELVINIUM

PACITTI ALEX ARCARIUS HELVINIUM-1° Classificato – categoria Pueri – Campionato Regionale Marche L.I.A.S.(Lega Italiana Arcieri Storici)/ASI 2022-2023 –

CLERICI RAFFAELLA ARCARIUS HELVINIUM-1° Classificato – categoria Madonna Arco Storico – Campionato Regionale Marche L.I.A.S.(Lega Italiana Arcieri Storici)/ASI 2022-2023 –

PEPE ANDREA ARCARIUS HELVINIUM-1° Classificato – categoria Messere Arco Storico – Campionato Regionale Marche L.I.A.S.(Lega Italiana Arcieri Storici)/ASI 2022-2023 –

ASD KICK BOXING

SARA POLI ASD Kick Boxing-Campionessa regionale 2023 Kick Boxing fed. Fight1 -60 kg Yuniores .

RACHELE GALANTI ASD Kick Boxing-Campionessa regionale 2023 Kick Boxing fed.Fight1 -63 kg Yuniores .

MARIO DEL PAPA ASD Kick Boxing-Campione regionale 2023 Kick Boxing fed. Fight1 -73 kg

DAVIDE PICCIONI ASD Kick Boxing-Campione regionale 2023 Kick Boxing Fed. Fight1 -83 kg Senior .

ASD PROGETTO CICLISMO

LEONARDO ALESI ASD Progetto Ciclismo Piceno-Campione Regionale di Ciclocross Categoria esordiente 1° anno-15/01/2023 AP- CIRCOLO TENNIS MONTANARI (Porto D’Ascoli), RONDINA MARTINA -Campionessa Regionale individuale Marche -Under 10 Femminile- CIRCOLO TENNIS BERETTI (Grottammare), FELICETTI CLAUDIO -Campione Regionale individuale marche Over 65 maschile- Campione regionale a squadre Marche over 65 maschile- CIRCOLO TENNIS IESI, BERNARDINI MARTINA -Campionessa Regionale individuale Marche -Under 16 Femminile-

SKI TEAM GREY CURVE

CANALA DIEGO Ski Team Grey Curve-Campione Regionale sci alpino-Specialità Slalom gigante e speciale Categoria Cuccioli 2012-

FLIPPER TRIATHLON ASD. THOMAS BURR Flipper Triathlon Ascoli ASD Campione regionale Duathlon Sprint Campione regionale Triathlon Sprint

VFLVIRTUS ASCOLI

NINA FIRMANI VFL Virtus Ascoli- Campionessa Regionale under 13 Tennis tavolo-Ha partecipato con la rappresentativa regionale under 16 ai campionati italiani a squadre per regioni a Matera, STELLA AMADIO VFL Virtus Ascoli- Campionessa Regionale under 11 Tennis tavolo-

TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI AP

SENESI ALESSIA Campionessa Regionale 2023- specialità carabina aria compressa a metri 10- categoria giovanissimi, IZZI ALESSANDRO Campione Regionale 2023-specialità Pistola libera a metri 50 Gruppo A-categoria uomini

DELPHINIA TEAM PICENO

GOGLIA GERMANO Campione regionale 200 rana-Campionato regionale invernale assoluto e di categoria, GOGLIA DILETTA Campionessa Regionale 800 stile libero-Campionato Regionale estivo assoluto e di categoria, NORICI ALESSANDRO Campione Regionale 800 stile libero-Campionato Regionale estivo assoluto e di categoria

CENTRO IPPICO PICENO

SIMONE PANICHI Campione regionale indoor Marche di salto a ostacoli-Trofeo Senior primo grado 24-26 Novembre-San Giovanni in Marignano

SSD SPORT LIFE ARL

MARCUCCI MIRA 1°classificata Campionato Regionale Individuale Silver livello LC, Categoria Senior 2, Federazione Ginnastica D’Italia., BELLABARA VALENTINA 1°classificata Campionato Regionale Individuale Silver livello LD, Categoria Junior 1, Federazione Ginnastica D’Italia., CUSCATI LARA 1°classificata Campionato Regionale Individuale Silver livello LB1, Categoria Allieve 3, Federazione Ginnastica D’Italia

ASD GINNASTICA ASCOLI

VIRGULTI GRETA 1°classificata Campionato Regionale CAT. A2, SCHIAVONI FRANCESCA 1°classificata Campionato Regionale CAT. A3, SPECCHI FRANCESCA 1°classificata Campionato Regionale CAT. J1, TARLI SUSANNA 1°classificata Campionato Regionale CAT. J1. GANDINI STEFANO 1°classificato Campionato Regionale CAT. LA

SSD UISPICENO ARL

Colati Elena 1° regionale UISP 1° regionale FIGC 3° Nazionale UISP,Colati Alessia 4 volte- 1° regionale UISP, Marozzi Nicole 3 volte- 1° regionale UISP 2° Nazionale UISP, Nardini Chiara 3° Nazionale UISP 1° regionale UISP, Tiburtini Alice 3° Nazionale UISP 2 volte 1° RegionaleUISP, De Santis Alice 1° Regionale UISP, Galiè Beatrice 1° Regionale UISP

Medaglie d’ORO ai campionati italiani discipline olimpiche

GRUPPO SPORTIVO AUTOMOBIL CLUB Satulli Piero, ASA Colonnella Pietro

Medaglie d’argento ai campionati italiani discipline olimpiche

TUTTI INSIEME

ARGENTO

A.S.A. ASCOLI Angelini Ilenia, De Angelis Mattia ,Giannelli Laura

ASD TAKEDOWN Flaiani Claudio

MOTOCLUB MATELICA Traini Jacopo 2

Medaglie di bronzo ai campionati italiani discipline olimpiche

TAKEDOWN ASCOLI PICENO Ciannavei Federico ,Maravalle Giulio –

SPORT LIFE Cuscati Martina ,Marcucci Mira

CAMPIONI INTERNAZIONALI

AMSIL RACING ASD Sara Traini, ASD DIAVOLI DELLA TAZMANYA David Giantomassi,

LICEO SCIENTIFICO Paolo Corrado Pagliarulo Liceo Scientifico Sportivo “A. Orsini”

LAMA SKATING Sclocchini Aurora – internazionali di Roma. 12 posto coppa del mondo 12 posto europei.

TEAM FLEMBOO (Parigi) KEVIN SABATUCCI

CAMPIONI NAZIONALI

ARCARIUS HELVINIUM ARCIERI PICENI Quercia Andrea ARCARIUS HELVINIUM

ARCARIUS HELVINIUM Conocchioli Giordano

ASD DIAVOLI DELLA TAZMANYA Alessandro Filipponi

MASTER

TEAM CECI PICENO CYCLING Dario Zampieri

ATLETICA PARATICO-BRESCIA Iezzi Pasquale

GS SAMB 87 Castelli Irene , Franchi Bianca Maria

FLIPPER TRIATHLON ASD Emiliano Fiorà

CIRCOLO TENNIS PICENO Simonetta Bozzano Circolo tennis Piceno

AMSIL RACING ASD Andrea Traini

Premi speciali

HP COMPOSITES

LORENZO ALESI

PROGETTI SPORTIVI

WALKING FOOTBALL

PREMIO FAIR PLAY PANATHLON I

No violenza sulle donne

PREMIO ALLA CARRIERA Pasquale Di Marco, CARLO NEPI, Ferretti Vincenzo, Angelini Natalino, Clerici Giovanni, Remo Nepi, Duncan Stewart, Raimondo Cipollini ,Rosito Scaramucci

DIRIGENTI TECNICI E VINCITORI TITOLI E CAMPIONATI

Tecnici di CAMPIONI INTERNAZIONALI :ASD PICENO CYCLING TEAM CECI DREAMBIKE, CECI DAVIDE ASD DIAVOLI DELLA TAZMANYA

Sergio Cicconi

Tecnici di CAMPIONI NAZIONALI

Andrea Ferretti , Simone Bernardini

A.S.A. ASCOLI Cantalamessa Walter, De Santis Marco 21/07/2023) Armando De Vincentis Allenatore 3° classificato campionato italiano invernale lancio del giavellotto –categoria Allievi (Rieti 26/02/2023)

ASD TAKEDOWN Sembroni Alberto Allenatore 2° e 3° classificato campionati italiani Esordienti A (13-15 anni) stile Libero Ostia

SSD SPORTLIFE ARL Yulia Schumeykina, Rosanna Viola

ROLLER DREAM Filipponi Maria Cristina

CENTRO IPPICO PICENO Celani Maurizio

Tecnici di campioni REGIONALI

SSD SPORT LIFE ARL Lavinia Muccini

SKI TEAM GREY CURVE Canala Luca Allenatore campione regionale sci alpino-Ski team grey Curve ASD

CALCIO ATLETICO ASCOLI Azzanesi Carlo 1^ Classificata Campionato Juniores Regionale

PICENO UNITED MMX Adriano Cannellini Vincitrice campionato regionale -seconda categoria girone H

ARBITRI

Barbara Girolami, Emanuela Girolami

RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

Anastasia menghini

RICONOSCIMENTI NAZIONALI

Bevini Cecilia, Flaiani Lucrezia, Marini Elisa, Cataldi Dalia, Mannocchi Benedetta, Cuscati Martina, Marcucci Mira

D’ANTONIO GINEVRA, PANFINI LAVINIA -CATALDI DALIA, DI LORETO ALESSANDRA, BELLABARBA ANNA, MARINI GIULIA

CAPANNA ISABELLA, GABRIELLI GIORGIA

SPORTLIFE Squadra 1° classificata livello Silver Federazione Ginnastica

-SPORT LIFE 1 CLASSIFICATA Categoria Esordienti.

SPORT LIFE 2 Classificata Categoria Esordienti.

CENTRO IPPICO PICENO Castelli Maicol, Celani Edoardo

ROLLER DREAM ASCOLI

Pezzini Giorgia, Pro Calcio Ascoli, Santori Silvia

SESTIERI

Bracci Giorgio, Alessio rigutini

MAGLIA AZZURRA

Nazionale FISB Apertura World Cup 2023 di calcio capo delegazione Vice Presidente FISB- Massimo Massetti

DOHA-QATAR

-Capriotti Gianluca Porta Solestà

-Cittadini Federico Porta Maggiore

MONZA

Virgulti Andrea Porta Maggiore

Alexa Robert Andrei Porta Romana

Cinelli Jacopo Porta Romana

Massetti mattia porta romana

BORGO SOLESTA’

Sestiere Borgo Solestà MUSICI

Sestiere Borgo Solestà MUSICI UNDER

Sestiere Borgo Solestà SBANDIERATORI UNDER

RANALLI francesco

GIANTOMASSI FILIPPO

NARDINOCCHI BIKE ACADEMY

Sandro Nardinocchi

Riccardo Alfonsi 2° classificatonella prova di Campionato Italiano percorso verde 3° nel circuito di Coppa Italia

Giacomo D’Angelo 1° classificato nella prova unica di Campionato Italiano percorso Bianco 3° nel circuito di Coppa Italia

Daniele Alfonsi 3° classificato nella prova unica di Campionato Italiano percorso Bianco

Lorenzo Coccia 4° classificato nel circuito di Coppa Italia percorso Bianco

CAMPIONI REGIONALI

BEDINI MARIA SOFIA che è stata Campionessa Regionale Individuale Allieve ad Ancona il 3 giugno 2023 nei 400 metri. Tempo: 1’02″45

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.