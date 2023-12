Ore 16.15 stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani” 18esima giornata d’andata del campionato di Serie B.

Arbitra l’internazionale Sozza di Seregno, al Var Fournea di Roma 1.

FORMAZIONI UFFICIALI

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Esteves; Veloso, Nagy; Mlakar (88’Toure), Valoti (68’ Piccinini), D’Alessandro (79’ Masucci); Moreo (79’ Hermannsson). A disp.: Loria, Leverbe, Tramoni, Gliozzi, Torregrossa, Vignato, Arena, De Vitis. All. Aquilani

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta; Bayeye (88’Millico), Masini, Gnahoré (62’ D’Uffizi), Giovane (76’ Maiga Silvestri), Falasco (76’ Manzari); Rodriguez (76’ Haveri), Mendes. A disp.: Barosi, Amato, Milanese, Rossi. All. Castori

ARBITRO: Sozza di Seregno

RETI: 44’ pt Mlakar (P)

NOTE: ammoniti D’Alessandro (P), Moreo (P) Caracciolo(P), Barbieri (P.), Giovane (A.), Quaranta(A.), Piccinini (P.)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ assalto Ascoli che si conclude in un nulla di fatto, termina il match

90′ 6 i minuti di recupero

88’nell’Ascoli Millico per Bayeye, nel Pisa Tourè per Mlakar

87′ girata all’indietro di Manzari che prova l’impossibile dal limite

86′ esce dolorante per problemi ad una caviglia Mendes in ricaduta dopo un contrasto aereo, momentaneamente in dieci l’Ascoli

82′ D’Uffizi batte un corner sulla destra, passaggio a Bayeye che mette a centro area rasoterra ma spazza la difesa

80’Doppio cambio Pisa: entrano Masucci ed Hermannsson, fuori D’Alessandro e Moreo

75′ triplo cambio Ascoli fuori Falasco, Rodriguez e Giovane, dentro Haveri, Manzari e Maiga Silvestri che esordisce in B

74′ D’Alessandro ci prova a giro dal limite destro dell’area, Quaranta devia in corner

70′ fallo su D’Uffizi al limite dell’area, punizione per il Picchio da posizione interessante, batte Falasco sulla sinistra palla sul secondo palo che termina direttamente sul fondo decisamente fuori misura

69′ ammonito Quaranta

68′ cambio forzato nel Pisa, fuori Valoti infortunato e dentro Piccinini

65’ammonito Giovane che era diffidato e salterà la gara col Cittadella il 26 dicembre

62’cambio Ascoli:esce Gnahorè, dentro D’Uffizi

54′ Quaranta a terra in area dopo un contatto con Barbieri che viene ammonito

52′ Tocco di Esteves per l’inserimento in area di Mlakar non arriva sul pallone per pochissimo

46- Riprende la partita. Nessun cambio all’intervallo

48- Ripartenza veloce di Mlakar su lancio di Valoti, lo sloveno sbaglia però l’assist al centro e si salva la difesa bianconera

PRIMO TEMPO

44’GOL! PISA-Ascoli 1-0! Rete di Mlakar.

30′ contrasto tra Giovane e Caracciolo, l’arbitro ritiene falloso l’intervento del giocatore dell’Ascoli.

32′ proteste Pisa, Veloso dal corner, Il Pisa reclama per un tocco di braccio di Pedro Mendes ma è attaccato al corpo.

16’OCCASIONE ASCOLI! Calcio di punizione battuto da Pedro Mendes, tiro sotto la traversa, Nicolas in tuffo risponde presente.

15’Ammonito MOREO per gioco scorretto su Adjapong.

13’Lancio di Falasco, Rodriguez in area addomestica la sfera ma perde l’attimo per la conclusione verso la porta.

10’Ammonito D’ALESSANDRO per gioco scorretto su Falasco.

0′ CALCIO di inizio per il Pisa

