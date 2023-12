Match valido per la 19^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma al “Del Duca” martedì 26 dicembre

Ore 15 Ascoli-Cittadella

Match valido per la 19^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma al “Del Duca” martedì 26 dicembre

Tornano a disposizione Nestorovski, Falzerano e Bolletta, ancora out Caligara e Giovane squalificato

Arbitra Daniele Minelli di Varese

Assistenti Luca Mondin di Treviso e Federico Votta di Moliterno. Quarto Ufficiale Leonardo Mastrodomenico di Matera, al VAR Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR Marco Serra di Torino.

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Adjapong (18’s.t. Bayeye), Milanese (18’s.t. Falzerano), Di Tacchio, Masini, Falasco (Haveri); Mendes, Rodriguez (30’s.t. D’Uffizi). A disposizione: Barosi, Bolletta, Rossi, Gnahorè, Maiga Silvestri, Nestorovski, Millico, Manzari. Allenatore: Castori

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro (1’s.t. Frare), Carissoni; Vita, Branca, Carriero (26’s.t. Kornvig); Tessiore (12’s.t. Cassano); Magrassi (32’s.t. Maistrello), Pittarello(12′ s.t.Pandolfi). A disposizione: Maniero, Sottini, Angeli, Rizza, Danzi, , Saggionetto, Mastrantonio Allenatore: Gorini

RETI:-

NOTE: Ammoniti Negro (C), Falasco (A), Mendes (A), Bellusci (A), Branca (C), Pavan (C), Salvi (C). Spettatori 7.390 (3.324 abbonati) per un incasso di 71.314,40 € (rateo abbonamenti 26.268,40 €). Rec. 2’ pt

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

49′ termina il match

44′ cambio forzato nel Picchio fuori Falasco dolorante e dentro Haveri

41′ super Viviano che riesce in tuffo a respingere un tiro di Cassano a giro deviato da Quaranta

40′ continua ad attaccare l’Ascoli, D’Uffizi mette al centro deviazione e corner nulla di fatto

33′ punizione per il Picchio dalla sinistra zona trequarti, batte Falasco respinge la difesa, contropiede Cittadella lo conclude Cassano con un tiro debole

31′ D’Uffizi sfiora il gol con un bel tiro a giro rasoterra dal limite sinistro dell’area

30′ entra D’Uffizi per Rodriguez nell’Ascoli

27′ Rodriguez abbattuta da Salvi in volata sulla sinistra conquista una punizione da posizione interessante, ammonito il terzino del Cittadella, Falasco serve Mendes, rasoterra potente deviato in corner da Kastrati

25′ Falzerano dribbla in area, tiro respinto dalla difesa ci arriva Masini che cerca un tiro al volo para Kastrati

18′ doppio cambio Picchio dentro Falzerano e Bayeye

15′ punizione dal limite dell’area a sinistra per il Cittadella, batte Cassano palla al centro respinge la difesa bianconera

11′ ammonito Bellusci entrata fallosa sulla ripartenza di Magrassi

1′ Nel Cittadella esce Negro entra Frare

PRIMO TEMPO

47′ punizione per l?Ascolui sulla trequarti, Falasco serve Bellusci, tiro dalla distanza che sfiora il palo

45′ concessi due minuti di recupero

38′ incredibile quello che succede al “Del Duca”, MInelli caccia il cartellino per Pittarello e poi torna sulla sua decisione

37′ Masini dal linite, rasoterra deviato in corner

35′ partita che si incattivisce, punizione per il Picchio dalla destra, sulla palla Falasco che crossa al centro, smanaccia Kastrati palla in corner

31′ altra parata eccezionale di Viviano che si oppone a un perfetto tiro di Vita

22′ RIGORE PARATO DA VIVIANO, il portiere bianconero neutralizza il penaty assegnato per mano di DI Tacchio ma l’arbitro fa ripetere di nuovo dal dischetto Pittarello stavolta colpisce la traversa (26′)



21′ arbitro richiamato dal VAR ipotesi rigore in area bianconera

18′ AMMONITO Negro, fallo sulla ripartenza di Rodriguez

15′ OCCASIONE ASCOLI schema su punizione dai 30 metri MEndes tocca per Falasco, potente rasoterra che sfiora il palo alla sinistra di Kastrati

13′ OCCASIONE ASCOLI, punizione di Falasco dalla destra direttamente sul secondo palo dove pesca Rodriguez che non riesce ad infilare in rete di testa, palla sul fondo

10′ tiro di Pittarelo dal limite, palla alta sopra la traversa

5′ partita ad alti ritmi e squadre ben chiuse

0′ – calcio di inizio per il Cittadella che si presenta con il completino giallo, Ascoli con la classica divisa bianconera

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.