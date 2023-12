ASCOLI PICENO – Termina 0-0 la gara tra Ascoli e Cittadella, match valido per la 19^ giornata del Campionato di Serie BKT. Poche emozioni al “Del Duca” a parte al 22esimo del primo tempo quando Minelli dopo il consulto al VAR assegna un rigore agli ospiti che prima para Viviano e poi viene fatto ripetere ma Pittarello non è in giornata e coglie la traversa.

Al termine le voci dei protagonisiti in sala stampa

Il mister del Cittadella, Gorini:“Partita molto combattuta, sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, giocata sull’intensità e l’agonismo. Mi è piaciuto l’atteggiamento della mia squadra abbaimo avuto poco tempo per prepararla sapevamo che era difficile, resta un pò di rammarico in bocca per le occassioni sul rigore e l’occasione finale di Cassano.”

Mister Castori:”Abbiamo affrontanto una partita che nelle ultime cinque partite ne ha vinte sei, loro fanno questo tipo di calcio da quindici anni, difficile giocare contro di loro e per loro è stato difficile giocare contro di loro sono soddisfatto del risultato è stata una partita sporca la seconda in tre giorni, abbiamo una buona condizione atletica loro corrono molto e noi abbiamo corso di più e mi tengo stretto il risultato dopo due sconfitte assurde come con Pisa e Spezia, oggi recriminare è sbagliato oggi c’è da essere soddisfatti. Sia noi che loro abbiamo giocato per non far giocare l’altro. Molte cose positive ma come nelle ultime tre partite, non concediamo quando la squadra diventa solida diventa tosta, non lasciamo molte occasioni ai nostri avversari. Mercato? mi aspetto che la società faccia quello che deve fare”

Il difensore bianconero, Danilo Quaranta:”Oggi partita maschia lo sapevamo una partita di serie B tra due squadre di categoria, forse brutta ma interpretata bene da noi siamo stati solidi e compatti e abbiamo concesso poco al Cittadella a livello difensivo partita ottima, portiamo a casa un punto importante. Sono ormai alcune partite che forniamo prestazioni abbiamo raccolto 4 punti in casa siamo a metà è finito il girone e ripartiamo con consapevolezza. Abbiamo perso alcuni punti per strada ma ognuno ottiene i punti che merita. Sappiamo quello che ci chiede la tifoseria, vogliono prestazione e carattere quando arrivano gli applausi sappiamo il perchè. Il rigore? Nessuno se ne era accorto non c’erano state proteste da loro, non so perchè lo abbia fatto ripetere.”

IL difensore bianconero Giuseppe Bellusci:“Non vorrei parlare della partita di oggi ci prendiamo la prestazione e il punto ma dobbiamo chiudere questo girone di andata e tracciare una linea, ognuno si deve prendere le responsabilità questa squadra storica non deve retrocedere tutti noi dobbiamo dare qualcosa di più, la piazza, i tifosi e gli ultras ci stanno vicino credo che di questo gruppo squadra solo mister Castori e io sappiamo che ci sono state annate molto più difficili di questa ci dobbiamo tirare fuori e non dobbiamo deprimerci, dopo tanti anni di calcio il tecnico tattico viene dopo prima c’è l’adrenalina e il sangue e l’anima. Oggi abbiamo provato a vincerla fino alla fine, potevamo fare di più nella fase di possesso, non voglio parlare dell’arbitro quando fai una fase di non posseso così bene fai fatica ad attaccare. Siamo stati bravi a limitarli. Dovevamo essere più bravi noi a fare qualcosa in più nella fase di possesso.”

