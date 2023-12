ASCOLI PICENO – I Segretari Provinciali e Comunali della Lega Salvini Premier di Ascoli Piceno, Roberto Maravalli e Flavio Echites, sono lieti di annunciare il successo dell’evento Brindisi Natalizio tenutosi oggi.

Presente il segretario regionale Giorgia Latini e del sindaco Marco Fioravanti e degli amministratori regionali e comunali nonché dei militanti e simpatizzanti.

Durante l’incontro, è emersa un’atmosfera di festa e condivisione, focalizzata sul futuro della città.

I segretari hanno evidenziato l’importanza dei programmi delineati per promuovere lo sviluppo e il benessere locale, sottolineando al contempo le notevoli realizzazioni ottenute in collaborazione con l’amministrazione del sindaco Fioravanti nei precedenti quattro anni.

In questa prospettiva, la Lega si conferma come forza determinante per il progresso di Ascoli Piceno.

L’impegno unito per costruire un domani migliore è il motore che guida la nostra azione politica.

Il Segretario Provinciale esprime gratitudine a tutti i partecipanti, sottolineando il ruolo fondamentale dei cittadini nel contribuire al dibattito e alla costruzione di una comunità più forte e coesa.

“W Lega e W Marco Fioravanti Sindaco” un inno all’unità e alla determinazione nel plasmare il futuro radioso di Ascoli Piceno.

