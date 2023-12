ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale n. 737 del 24 dicembre 2023 l’Amministrazione comunale dispone di istituire dalle ore 8 di venerdì 29 dicembre 2023 e fino alle ore 15 di domenica 31 dicembre 2023:

in Via del Bozzolo:

– l’interdizione alla circolazione veicolare, fatto salvo l’accesso ai veicoli dei residenti e delle attività ivi ubicate e addetti alla manifestazione;

– il divieto di sosta con rimozione coatta riservando interamente la carreggiata di Via del Bozzolo per la sosta degli automezzi a servizio degli equipaggi dei partecipanti alla gara (a tal fine si precisa che la sosta dovrà comunque avvenire in modo tale da riservare sempre una corsia di marcia utile per il transito dei veicoli).

Sul tratto di via dove sono presenti ingressi delle abitazioni , il divieto di sosta con rimozione coatta interesserà ambo i lati.

in Via della Tintura- Zona Parcheggio

– il divieto di sosta con rimozione coatta , escluso residenti e addetti Comitato Organizzatore.

