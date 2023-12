ASCOLI PICENO – Consistente l’impegno profuso dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato per salvaguardare la sicurezza della popolazione residente nel territorio piceno.

Gli agenti hanno effettuato 61 posti di controllo,controllando 436 veicoli e 988 persone, grazie anche al costante contributo del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha impiegato 31 equipaggi, controllando così 132 veicoli e 319 persone.

Nelle località costiere il Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto ha impiegato 28 equipaggi di pronto intervento.

Nei 22 posti di controllo effettuati identificati 334 persone e controllati 198 veicoli.

Dall’ attività di polizia giudiziaria è scaturito 1 arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed un arresto per furto aggravato.

La Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno ha effettuato 7 soccorsi stradali e 18 posti di controllo. Le 40 pattuglie impiegate hanno proceduto all’identificazione di nr.111 persone ed il controllo di nr.106 veicoli.

Nel pomeriggio del 23, durante normale servizio di controllo del territorio sul Raccordo Autostradale grazie all’attento controllo degli operatori sono state rinvenute sul veicolo e sul conducente sostanze stupefacenti, nella fattispecie cocaina ed eroina per un totale di grammi 20 pronta per essere “tagliata” per la preparazione di dosi.

Il conducente tratto arrestato e su disposizione dell’autorità giudiziaria posto agli arresti domiciliari fino al processo.

Inoltre sono stati sequestri di 4 veicoli perché sprovvisti di copertura assicurativa. In totale elevati 118 verbali di contravvenzioni al C.d.S.

Il Posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato 16 pattuglie che hanno identificato complessivamente 224 persone, di cui 38 cittadini extracomunitari.

Nell’ambito dell’attività di specifica competenza gli operatori della PolFer hanno prestato particolare attenzione agli impropri ed anomali comportamenti in ambito ferroviario, tra cui, l’attraversamento dei binari, la salita e discesa dai convogli in movimento, l’indebita presenza sulla linea ferroviaria, il superamento della linea gialla in stazione e l’attraversamento dei passaggi al livello chiusi.

La Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica ha recepito 4 denunce per altrettante condotte illecite inerenti le proprie competenze. Nello specifico 1 per trading on line, una per clonazione di carta di credito, una per sostituzione di persona ed 1 per accesso abusivo a sistema informatico.

