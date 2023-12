OFFIDA – “Si chiude un anno che ha visto mettere in campo un grande lavoro di squadra. Offida può contare su solide basi e ora getta le fondamenta per un nuovo sviluppo e grandi opportunità”.



Con questa considerazione il Sindaco Luigi Massa dà di fatto l’avvio al percorso dell’ultima parte della sua prima legislatura, anticipando la partecipazione alle prossime elezioni: “Il progetto di Offida Solidarietà e Democrazia continuerà, mi ricandiderò”.



“Sono stati anni importanti, configurati da diverse emergenze – continua Luigi Massa – Non torno sui temi di pandemia e crisi internazionali, ma sono stati il segno di questi tempi epocali che abbiamo vissuto e a cui l’Amministrazione ha dato risposte puntuali, mettendosi a disposizione con un lavoro quotidiano”.



Prima di Natale – in tempi record rispetto alla scadenza fissata per la presentazione del documento economico finanziario – il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione che dimostra una solidità complessiva dei conti del Comune, senza alcun aumento delle tasse per i cittadini, anzi, con la riconferma di tutte le agevolazioni in essere.



Massa poi riassume in tre macro aree il lavoro svolto nel 2023 dalla sua Amministrazione



SOCIALE E SCUOLA – “Il sostegno totale alle fragilità è stato un impegno fondamentale, preso insieme all’Unione dei Comuni della Vallata, più Appignano e Castignano. Quello al Sociale è un approccio allargato, che beneficia di un bilancio corrente di un milione di euro per garantire i servizi. E penso al trasporto scolastico gratuito che Offida continua a mantenere che è di grande aiuto alle famiglie Poi ai servizi a domanda individuale (asilo nido e mensa scolastica) che copriamo per il 50%. Sociale e Scuola sono due capitoli di pari importanza che si intersecano. Attualmente al nido abbiamo 34 iscritti e diventa fondamentale la realizzazione del nuovo Polo scolastico 0-6 anni, una struttura moderna, adeguata e sicura che ospiterà i bimbi del nido e della scuola dell’Infanzia e i cui lavori partiranno nelle prossime settimane e che vedrà la luce nel 2025, grazie alle risorse del Pnrr. Costruire continuità nella discontinuità, questo è stato il tema del nostro progetto premiato dal Pnrr. Per lavorare con una didattica integrata e innovativa e il nostro sarà il primo plesso che guarda a questa impostazione già dalla costruzione della struttura. Crediamo nell’importanza della formazione dei nostri cittadini e, al netto della tradizione musicale della nostra città, tanto abbiamo fatto con la scuola per inserire progetti che arricchiscono il Piano Formativo, penso ad esempio al sostegno all’indirizzo musicale della nostra scuola, siamo convinti che questo impegno complessivo migliori la comunità.

Quando parlo di integrazione sociale intendo anche in senso urbanistico: abbiamo concluso la procedura per dotarci del PEBA, piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che presenteremo nelle prossime settimane e che è uno strumento di programmazione che ci consentirà di progettare investimenti urbanistici in ottica inclusiva”



TURISMO E CULTURA – “Sono il fulcro della vivacità di una realtà come la nostra. Le attività che svolgiamo a livello culturale e turistico ci permettono essere protagonisti di programmi di media nazionali. Tutto ciò è frutto dell’impegno e del lavoro oltre alla grande bellezza della nostra città. abbiamo sostituito tutta la cartellonistica turistica, un servizio molto utile e apprezzato dai turisti che sarà implementata nei prossimi mesi con uno stradario. Abbiamo altresì riaperto il Polo Museale Palazzo de Castellotti ampliando l’offerta turistica sacrificata dai danni del terremoto che ne hanno reso necessario un lavoro di riconsolidamento sismico.



Se penso alla Cultura, non posso non ricordare l’apertura della biblioteca comunale “Maestro E.Portelli”una struttura molto utilizzata dagli offidani nel quotidiano e in cui organizziamo una pluralità di eventi anche in spazi dedicati ai più piccoli.

La Cultura rappresenta un’opportunità di una comunità di rimanere viva anche a livello sociale: un ringraziamento tutto va alle varie associazioni che, in sinergia con l’amministrazione, con le loro iniziative si mettono a disposizione per la comunità”.



INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI – Tanti sono i cantieri aperti. E molti si avvieranno nel breve periodo. Investimenti per 27 milioni di euro: un’epocale mole di risorse. Sono proprio le idee progettuali, a cui dedichiamo molte risorse, che hanno permesso l’arrivo dei finanziamenti e la conseguente realizzazione dei lavori. Tra le novità, abbiamo determinato la sede definitiva dell’Istituzione musicale Sieber: sarà l’ex mattatoio comunale. Una struttura che tornerà a nuova vita e che oltre ad ospitare momenti di formazione dell’Istituzione si aprirà alla comunità tutta con spazi ed iniziative.

Tra i lavori la riqualificazione di Viale della Repubblica, del viale e del sagrato della chiesa del Beato Bernardo oltrechè di Borgo G. Leopardi.

Nei primi mesi del 2024 riconsegneremo alla collettività la Chiesa del Miracolo Eucaristico (Sant’Agostino) fulcro non solo di religiosità ma anche di appeal turistico.

Nonostante l’impegno messo per intercettare finanziamenti, elaborare progetti, seguire gli appalti, in questi anni non abbiamo mai dimenticato di dare risposte puntuali a problematiche riguardanti le manutenzioni ordinarie, in questo campo le risorse non bastano mai ma sono soddisfatto della programmazione realizzata”.





Tra le novità Massa ha anticipato che è praticamente perfezionata una grande operazione virtuosa che vede Comune e Società Energie Offida protagonisti di un accordo di integrazione con Dea, società del settore elettrico con sede ad Osimo e operante a livello nazionale. “Diventiamo parte di una grande struttura nazionale – continua il Sindaco – stabilizzando il patrimonio delle nostre reti elettriche e aprendo grandi opportunità di investimento per il prossimo futuro, ma su questo tema ci torneremo a breve”.



Insieme al presidente del Forlini, Quinto Menzietti, Il Sindaco ha parlato del Centro diurno, che è tornato fruibile dal 1 giugno. Un servizio fondamentale che garantisce la possibilità alle famiglie di portare il proprio familiare in una struttura, dalle 9 alle 17, con diverse attività (motorie, musicoterapia) e figure professionali come quella dello psicologo.



Il prossimo appuntamento dopo le feste natalizie sarà il Carnevale Storico, giunto alla 500esima edizione.

Dopo la presentazione del Logo del 500°, il primo appuntamento si terrà il prossimo 13 gennaio al Serpente Aureo, in cui verrà mostrato tra l’altro un manifesto celebrativo.

“Ringrazio sentitamente la Camera di Commercio delle Marche – dichiara Massa – per il contributo di 15 mila euro che ha concesso al nostro Carnevale e il lavoro puntuale e spassionato del Comitato che ho istituito appositamente per la ricorrenza”.



Il Sindaco conclude sul programma elettorale del suo primo mandato: “Il programma elettorale è un canovaccio da adeguare, e penso a quello che è successo nel 2019. A tutto ciò che è stato affrontato. Cominceremo a lavorarci dopo il Carnevale e a seguito degli incontri nei quartieri, grazie ai quali abbiamo avuto una grande interazione con i cittadini. Certamente il programma si baserà su questi grandi pilastri: Sociale, Scuola, Cultura, Turismo e Infrastrutture. Entriamo nell’ultima fase della legislatura con idee chiare, passione, impegno ed umiltà, caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.