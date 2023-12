ASCOLI PICENO – La città delle cento torri e dei palazzi in travertino, capoluogo di provincia delle Marche, sarà la meta di Linea Verde Life di sabato 30 dicembre, l’ultimo sabato del 2023.

Elisa Isoardi e Monica Caradonna intraprenderanno ancora una volta un viaggio in cui città e territorio si raccontano definendosi a vicenda. Tante le tematiche affrontate: rigenerazione urbana, innovazione, qualità della vita, riscoperta e valorizzazione della tradizione, ma anche attenzione all’ambiente e al patrimonio artistico culturale.

Le piazze di Ascoli Piceno, il polo universitario, Offida e Acquasanta Terme, solo alcuni dei luoghi fotografati da Linea Verde life, che saranno set di interviste e riflessioni delle due conduttrici, e un finale in grande stile al Teatro Ventidio Basso, per salutare l’anno che finisce e dare il benvenuto ad un nuovo anno che inizia. Ampia e varia la pagina destinata alla gastronomia, con il giro del gusto e la ricetta pensata per i giorni di festa, e rigorosamente ispirata ai prodotti, preziosi e vari, della provincia di Ascoli Piceno.

“Si tratterà di una nuova e ulteriore vetrina promozionale per Ascoli e il Piceno, in un viaggio alla scoperta di storia, cultura, tradizioni ed eccellenze del territorio. Invito tutti a sintonizzarsi sabato su Rai 1, per chiudere l’anno con stupende immagini che raccontano le nostre terre” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

Linea verde Life ad Ascoli Piceno: sabato 30 dicembre, alle 12:25 circa, Rai1. Conducono Elisa Isoardi e Monica Caradonna.

