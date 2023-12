ASCOLI PICENO -Pubblichiamo il ricordo che Piceno Pop Chorus ha voluto dedicara alla compagna Rita Liberati

Era l’ottobre del 2017 quando i componenti dell’allora neonato Piceno Pop Chorus incontrarono per la prima volta il sorriso sempre ottimista di Maria Rita Liberati, e dal quel momento una ventata di allegria, ironia, dolcezza cominciò a spirare e a contagiare tutti i suoi nuovi compagni di viaggio e di canto. Rita esattamente un anno fa se n’è andata improvvisamente, e subito la sua eredità si è fatta largo intorno e dentro quelli che erano diventati con lei una nuova famiglia. L’inevitabile dolore, lo smarrimento comprensibile sono stati ben presto sostituiti da quanto Rita aveva seminato per tutta la sua troppo breve vita: la sua amicizia disinteressata, la sua lealtà nei rapporti umani, la correttezza nei confronti di tutti, la sua educazione mai venuta meno, il suo fare gruppo conservando l’unicità di ciascuno. È per questo che un anno dopo non c’è niente di retorico o di scontato nell’affermare che Rita è ancora con noi, ogni volta che ci incontriamo, che proviamo una canzone, che saliamo su un palco per un concerto, che ci auguriamo buon anno nuovo. E anche per quest’anno che verrà, grazie a Rita Liberati il Piceno Pop Chorus e i suoi 80 componenti si stanno già preparando, affinché ogni volta e per sempre ringraziarla sia la novità più bella.”

