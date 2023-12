SPINETOLI – “Gli ultimi anni che abbiamo vissuto sono stati un viaggio collettivo attraverso sfide e opportunità. Abbiamo affrontato momenti difficili ma sono sempre emerse la forza e la solidarietà che caratterizzano il cuore di Spinetoli”. Questo è il messaggio del Sindaco Alessandro Luciani per i suoi cittadini, a chiusura dei lavori del Consiglio comunale del 29 dicembre, in cui è stato approvato il Bilancio di previsione. Luciani ringrazia il lavoro svolto dagli uffici, che ha garantito un bilancio con grandi margini di investimento. 10 milioni di euro per tutto il territorio. Previsti i lavori al campo sportivo e un progetto per i campi nuovi dell’Oasi la Valle. A gennaio ripartiranno anche i lavori sulla scuola media, la Regione ha approvato anche la variante che era in corso. “La modernizzazione dei nostri edifici scolastici è diventata, negli anni, una delle priorità di questa Amministrazione. Il nostro progetto Scuole Sicure mira a trasformare le nostre istituzioni educative in ambienti sicuri e all’avanguardia” Partiranno anche i lavori dei parchi che verranno sistemati. Inoltre, nel Comune sarà realizzato il primo parco inclusivo. Con un finanziamento di 800 mila euro verranno riqualificati i cimiteri, soprattutto quello di Spinetoli. L’Amministrazione provvederà a sistemare le strade principali del territorio, dove la viabilità e la circolazione dei mezzi è più intensiva e il presidente della Provincia ha garantito la sistemazione della strada della provinciale. “Manterremo tutti i Servizi sociali in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Vallata: dai bambini agli anziani, non tralasciamo sicuramente le famiglie che sono più in difficoltà. La maggior parte del nostro Bilancio viene dedicata proprio al Sociale”. Nel 2024 cercheremo di avviare la riqualificazione del Palazzetto, acquisendo un valido progetto per partecipare a bandi PNRR; inoltre continuerà l’impegno puntuale per la manutenzione ordinarie e continuerà l’opera di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. “Da questo Consiglio comunale emerge un’importante novità per tutta la comunità – continua il Primo cittadino – Verrà adottata la variante al piano regolatore. Il nostro territorio avrà così la possibilità di uno sviluppo migliore, sbloccando quelle situazioni vecchie che non si concretizzavano”. Chiudiamo con una bellissima notizia ricevuta in questa fine anno: la Regione Marche ha inserito il Comune di Spinetoli nell’elenco dei Borghi Storici; questo ci permetterà di poter usufruire di ulteriori facilitazioni e opportunità per lo sviluppo futuro del nostro territorio.

