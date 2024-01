L’Ascoli tornerà in campo il 14 gennaio al “Tardini” di Parma per sfidare la capolista. Il Ds Giannitti cerca subito rinforzi per la difesa

ASCOLI PICENO – Il campionato di serie B, fermo per la sosta invernale e riprenderà con la 20esima giornata il 12 gennaio con l’anticipo Catanzaro-Lecco,

L’Ascoli invece tornerà in campo il 14 gennaio alle 16:15 al “Tardini” di Parma per sfidare la capolista.Il Ds Giannitti sta lavorando per cercare di rinforzare la squadra nel mercato invernale, la finestra di calciomercato si aprirà ufficialmente lunedì 4 gennaio. Il primo obiettivo è quello di rinforzare il reparto difensivo, nel 3-5-2 di mister Castori ci sono solo tre centrali su cui contare i soliti: Quaranta, Bellusci e Botteghin, visto il campionato mai iniziato per Tavcar e Bogdan. Castori avrebbe chiesto Paweł Kamil Jaroszyński centrale polacco che ha già allenato a Salerno e attualmente in forza al Cracovia.

I bianconeri dovranno fare a meno di Bayeye, il terzino arrivato in prestito con opzione nel mercato estivo farà rientro al Torino ed è stato convocato dalla Nazionale del Congo per partecipare alla CAN 2023, la Coppa delle Nazioni Africane, in programma in Costa D’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024. Il difensore prende parte anche allo stage di preparazione, che si svolgerà negli Emirati Arabi, ad Abou Dhabi, dal 1° al 12 gennaio.

La posizione di classifica decisamente preoccupante è un campanello di allarme di un mercato estivo che ha visto perdere prezzi pregiati, Buchel, Eramo, Dionisi e Simic con l’addio di Leali rimpiazzato da Barosi prima e poi da Viviano che è sicuramente divenuto un pilastro tra i pali bianconeri.

