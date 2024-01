ROMA – “La Legge di Bilancio appena approvata conferma la grande attenzione che questo governo sta dedicando alle aree dell’Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017. Sono infatti presenti tutte le misure che ci consentono di affrontare il 2024 potendo contare sugli strumenti necessari per proseguire, accelerando, in quel cambio di passo che nel corso di questo anno abbiamo impresso alla ricostruzione”.

Lo dichiara il commissario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli.

“Per prima cosa abbiamo pensato ai cittadini, ai comuni e alle imprese del cratere, confermando le misure agevolative che consentano loro di vivere e operare in questa fase di transito verso quella normalità alla quale tutti vogliamo tornare. La ricostruzione pubblica ha anche ottenuto un finanziamento aggiuntivo di un miliardo e mezzo di euro ed è stata garantita la stabilizzazione di oltre 350 operatori impegnati ogni giorno nelle pubbliche amministrazioni in attività connesse al sisma. Desidero dunque ringraziare il Governo, e in particolare il Presidente Meloni, e tutta la maggioranza per quanto è stato fatto. Il segnale di cambiamento rivolto verso questi territori è evidente. Ora ci accingiamo ad affrontare un anno che sarà cruciale per l’Appennino centrale perché, dopo i passi in avanti compiuti, dobbiamo garantire continuità e al contempo velocizzare ulteriormente il processo di ricostruzione. La speranza verso il futuro ha cominciato a riaccendersi, ai primi segnali che abbiamo dato ne devono seguire molti altri. Sarà un lavoro favorito dalla grande cooperazione istituzionale che abbiamo costruito grazie ai Presidenti delle Regioni che hanno sempre lavorato in una logica di squadra e nel segno dell’unità”.

