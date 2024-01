Come disposto dal Questore di Ascoli Piceno, continua l’attività di controllo del territorio, intensificatasi nel periodo natalizio

ASCOLI PICENO – Continua l’attività di controllo del territorio della Questura di Ascoli Piceno. Su disposizione del Questore di Ascoli Piceno, nel periodo natalizio si sono intensificati i controlli.

Gli agenti hanno verificato il rispetto delle norme in materia di produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici.

A tali controlli hanno partecipato il personale delle diverse articolazioni della Questura, compreso quelle dell’UPGeSP, della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, e della Squadra Mobile.

Tale attività di prevenzione non riguarda soltanto la città di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, bensì l’intera provincia.

Nell’occorso i militari hanno controllato anche i depositi di materiale esplodente presenti sul territorio.

In data 29 dicembre 2023 a seguito di un controllo amministrativo all’interno di un esercizio di minuta vendita di commercio al dettaglio di casalinghi, articoli da regalo e per l’igiene della casa sito nel Comune di Ascoli Piceno, venivano rinvenute n. 20 confezioni di materiale pirotecnico appartenenti alla categoria F2 scadute di validità.

Gli agenti hanno sequestrato e deferito il titoalre all’Autorità Giudiziaria.

In data 31 dicembre, personale della Divisione Polizia Amministrative e di

Sicurezza, coadiuvati da personale della Squadra Mobile, procedevano al controllo di un’autovettura, nel territorio del Comune di Monteprandone, al cui conducente, che veniva deferito all’A.G., veniva sequestrato un prodotto esplodente della cat.F3, per il cui acquisto e trasporto è necessario il porto d’armi uso caccia o sportivo.

Nella stessa data, a seguito di specifica attività d’indagine, i militari hanno denunciato due persone.

In particolare, nel territorio del Comune di Monteprandone, veniva individuata un’abitazione privata nella quale venivano sequestrati, prodotti blisterati della cat.F3 per complessivi Kg. 15,955 di NEC (contenuto esplosivo netto), mentre all’interno di due garage ed un veicolo lì parcheggiato prodotti esplodenti della cat.F2 per complessivi Kg.147,735 di nec.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.