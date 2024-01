ASCOLI PICENO- “C’è posta per te: tutto quello che c’è da sapere sulla posta elettronica” è il titolo del secondo corso gratuito organizzato dalla Regione Marche nell’ambito del progetto “Bussola Digitale”, finanziato con fondi PNRR in coordinamento con il Dipartimento Transizione Digitale.

L’appuntamento è per mercoledì 10 gennaio all’auditorium Polo culturale Sant’Agostino, dalle ore 15 alle ore 18. Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie all’uso della posta elettronica ordinaria e della PEC (Posta Elettronica Certificata), imparando a conoscere la differenza tra le due. Durante il corso saranno svolte esercitazioni pratiche finalizzate all’uso delle principali funzionalità di invio e ricezione. Non è necessario possedere alcuna competenza specifica. Il progetto “Bussola Digitale” è un percorso regionale di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi, per diffondere la cultura digitale e rendere il cittadino in grado di fruire delle opportunità della digitalizzazione, attraverso corsi di formazione e appuntamenti per l’assistenza individuale con i facilitatori. I partecipanti sono pregati di portare e usare il proprio dispositivo per le esercitazioni.

Per prenotarsi basta recarsi al Punto di facilitazione digitale (presso l’Urp del Comune, in piazza Arringo 7), oppure visitare il sito bussoladigitale.regione.marche.it o chiamare il numero 0736.298917.

