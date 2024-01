Si attende anche l’ufficialità in uscita di Vincenzo Millico che dovrebbe approdare in serie C al Foggia.

ASCOLI PICENO- I bianconeri si preparano in vista della prossima gara contro la capolista Parma, valida per la 20^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 14 gennaio, alle ore 16:15, al Tardini di Parma.

La società comunica il rientro dal prestito a L’Aquila del portiere Matteo Raffaelli e la sua nuova cessione a titolo temporaneo alla Palmese Calcio.

Si attende anche l’ufficialità in uscita di Vincenzo Millico che dovrebbe approdare in serie C al Foggia. Arrivato sotto le cento torri con grandi aspettative da parte del club ha trovato poco spazio sia con la gestione Viali che con Castori.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.