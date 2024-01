ASCOLI PICENO- È online il nuovo sito dedicato a “Bussola Digitale”, il progetto della Regione Marche in collaborazione con i Comuni finanziato con fondi PNRR in coordinamento con il Dipartimento Transizione Digitale.

L’iniziativa prevede, tra le altre cose, il presidio di un facilitatore digitale a supporto della cittadinanza ogni lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso la sede dell’Urp (Piazza Arringo, 7) e corsi formativi gratuiti per migliorare la conoscenza e l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Sul nuovo portale bussoladigitale.regione.marche.it i cittadini possono svolgere una serie di operazioni, come prenotare sessioni di assistenza individuale presso le sedi attive nel territorio marchigiano, consultare le informazioni relative ai corsi di formazione e prenotarsi agli stessi (online oppure chiamando il numero di centralino riportato per ogni sede), consultare il materiale didattico messo a disposizione (previa registrazione al sito) e rimanere aggiornati sulle principali novità della Pubblica Amministrazione. Tutte le prenotazioni ai corsi gratuiti, che verranno organizzati nell’ambito di questo percorso regionale di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi che vuole diffondere la cultura digitale e rendere il cittadino in grado di fruire delle opportunità della digitalizzazione, dovranno pervenire esclusivamente tramite sito.

