ASCOLI PICENO – Il nuovo centrocampista dell’Ascoli, arrivato in prestito dalla Cremonese: Luca Valzania ha incontrato Gigi Giorgi, i due ex compagni di squadra nel Cesena stagione 2014/15 che oggi si sono ritrovati dopo quasi dieci anni.

Un lungo e sentito abbraccio quello che i due centrocampisti si sono scambiati nei corridoi del Picchio Village quando Valzania ha incontrato l’attuale tecnico dell’Ascoli Under 17 e anima bianconera Gigi Giorgi:

“E’ bellissimo averlo ritrovato qui perché penso che, oltre ad essere un grandissimo calciatore, sia un bravissimo ragazzo; ha iniziato con me a Cesena, ha fatto il suo esordio in Serie A, abbiamo un bellissimo ricordo l’uno dell’altro. Penso che l’Ascoli abbia preso un giocatore importante, che in categoria può rappresentare un salto di qualità davvero significativo, spero per lui che si ambienti subito; conoscendo il Mister e la piazza, so che faranno di tutto per renderlo partecipe da subito e credo che possa dare una mano importante. Gli ho detto che si trova in una piazza che vive totalmente di calcio, che ha grande passione, lui deve solo essere se steso e tutti i tifosi sapranno apprezzarlo per quello che vale”



